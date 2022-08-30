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بسبب إصابة غامضة.. "سواريز" يغيب عن مباريات أوروجواي في تصفيات كأس العالم

قال نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الاثنين، إن لويس سواريز مهاجمه سيغيب عن مباريات أوروجواي في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بسبب إصابة في الركبة.
وكان من المنتظر أن ينضم سواريز، الذي هز الشباك خلال تعادل أتلتيكو 2-2 مع فياريال، الأحد، قبل استبداله، إلى تشكيلة منتخب أوروجواي من أجل مواجهة بيرو وبوليفيا والإكوادور.
وقال أتلتيكو في بيان: "أظهر الفحص بالرنين المغناطيسي الذي خضع له اللاعب وجود مشكلة في الجزء الخلفي من ركبته اليسرى، أبلغ الطاقم الطبي للنادي اتحاد أوروجواي واستبعد اللاعب من مباريات تصفيات كأس العالم 2022".
وينضم سواريز إلى إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد في قائمة الغائبين بعدما أعلن اتحاد أوروجواي إلغاء استدعاء المهاجم للتشكيلة في وقت سابق، الاثنين.
ورفضت الحكومة البريطانية طلب الإعفاء من الحجر الصحي الذي قدمه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انسحابات وصفقات تسوية بين الأندية والاتحادات الوطنية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب إصابة غامضة.. "سواريز" يغيب عن مباريات أوروجواي في تصفيات كأس العالم
سبق

قال نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الاثنين، إن لويس سواريز مهاجمه سيغيب عن مباريات أوروجواي في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بسبب إصابة في الركبة.
وكان من المنتظر أن ينضم سواريز، الذي هز الشباك خلال تعادل أتلتيكو 2-2 مع فياريال، الأحد، قبل استبداله، إلى تشكيلة منتخب أوروجواي من أجل مواجهة بيرو وبوليفيا والإكوادور.
وقال أتلتيكو في بيان: "أظهر الفحص بالرنين المغناطيسي الذي خضع له اللاعب وجود مشكلة في الجزء الخلفي من ركبته اليسرى، أبلغ الطاقم الطبي للنادي اتحاد أوروجواي واستبعد اللاعب من مباريات تصفيات كأس العالم 2022".
وينضم سواريز إلى إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد في قائمة الغائبين بعدما أعلن اتحاد أوروجواي إلغاء استدعاء المهاجم للتشكيلة في وقت سابق، الاثنين.
ورفضت الحكومة البريطانية طلب الإعفاء من الحجر الصحي الذي قدمه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انسحابات وصفقات تسوية بين الأندية والاتحادات الوطنية.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
07:26 PM

بسبب إصابة غامضة.. "سواريز" يغيب عن مباريات أوروجواي في تصفيات كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الاثنين، إن لويس سواريز مهاجمه سيغيب عن مباريات أوروجواي في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بسبب إصابة في الركبة.
وكان من المنتظر أن ينضم سواريز، الذي هز الشباك خلال تعادل أتلتيكو 2-2 مع فياريال، الأحد، قبل استبداله، إلى تشكيلة منتخب أوروجواي من أجل مواجهة بيرو وبوليفيا والإكوادور.
وقال أتلتيكو في بيان: "أظهر الفحص بالرنين المغناطيسي الذي خضع له اللاعب وجود مشكلة في الجزء الخلفي من ركبته اليسرى، أبلغ الطاقم الطبي للنادي اتحاد أوروجواي واستبعد اللاعب من مباريات تصفيات كأس العالم 2022".
وينضم سواريز إلى إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد في قائمة الغائبين بعدما أعلن اتحاد أوروجواي إلغاء استدعاء المهاجم للتشكيلة في وقت سابق، الاثنين.
ورفضت الحكومة البريطانية طلب الإعفاء من الحجر الصحي الذي قدمه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انسحابات وصفقات تسوية بين الأندية والاتحادات الوطنية.

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