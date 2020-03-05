النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم الخرج يكرّم "القحطاني"

كرّم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، قائد ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، مطرف القحطاني؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، والثاني على مستوى محافظة الخرج، في تفعيل بوابة المستقبل.

يُذكر أن مطرف القحطاني هو حكم دولي سابق، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
مدير تعليم الخرج يكرّم "القحطاني"
سبق

كرّم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، قائد ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، مطرف القحطاني؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، والثاني على مستوى محافظة الخرج، في تفعيل بوابة المستقبل.

يُذكر أن مطرف القحطاني هو حكم دولي سابق، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
05:24 PM

مدير تعليم الخرج يكرّم "القحطاني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
0
228

كرّم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، قائد ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، مطرف القحطاني؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، والثاني على مستوى محافظة الخرج، في تفعيل بوابة المستقبل.

يُذكر أن مطرف القحطاني هو حكم دولي سابق، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,886
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,989
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,158

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة