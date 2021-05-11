أعلنت الكويت والأردن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذه الليلة.. وعليه فإن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويكون يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.
الكويت والأردن.. الخميس أول أيام عيد الفطر
يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك
أعلنت الكويت والأردن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذه الليلة.. وعليه فإن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويكون يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.الكويت الأردن عيد الفطر المبارك
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الكويت والأردن.. الخميس أول أيام عيد الفطرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-11
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:02 PM
الكويت والأردن.. الخميس أول أيام عيد الفطر
يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك
أعلنت الكويت والأردن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذه الليلة.. وعليه فإن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويكون يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.
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