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تايكوندو الهلال يتوّج بكأس القتال والفرع بكأس البومسي

ظفر فريق نادي الهلال للتايكوندو لدرجة الشباب بكأس المركز الأول للقتال في منافسات بطولة المجموعة الأولى للأندية والتي تضم أندية الرياض والقصيم والحدود الشمالية بـ (5) ذهبيات من نصيب (راكان آل سلمة وكاظم الظافري وعبد الله الخليفة وزيد يسر ونواف حسين) ويشرف على الفريق فنيًا خالد الدوسري ومشعل الدوسري وهاني العبيد وراجح الناشري فيما جاء فريق الفرع ثانيًا بـ (358) نقطة بذهبيتي أحمد آل قرنوس وعمر الزير والنصر ثالثًا بـ (317) بذهبيتي أنس القرني ومساعد الخالدي.

وفي منافسات البومسي حقق لقبها فريق الفرع من الحريق بذهبيتي الفردي والجماعي عبر الأبطال (بسام الدوسري ومشاري مباركي وعبد العزيز الزهراني) تحت إشراف خالد الدهيمي ومحمد قدري وحل كميت من مرات ثانيًا بـ (102) نقطة وجاء الفيصلي من حرمة ولأول مرة في تاريخه ثالثًا بـ (42) نقطة.

من جانب آخر عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الدوري برئاسة العميد شداد بن طالع العمري وبحضور الأعضاء محمد الوبران ومحمد نوح وعبد الله المالكي وعبد العزيز القحطاني والمهند الزعبي وفهد الصعيري، وكان من أبرز القرارات:
اختيار محمد الوبران نائبًا للرئيس، وتعيين محمد الشهري مديرًا تنفيذيًا، وإقامة دورات تحكيم للسيدات.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم سامي الطلب بعد انقضاء فترة عمله بالاتحاد كأمين عام، شهد خلالها الاتحاد نقلة نوعية في العمل الإداري والمالي والتنظيمي.

وقدم العميد شداد شكره للطلب وتمنى للأعضاء الذين تم اختيارهم التوفيق في مناصبهم الجديدة.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تايكوندو الهلال يتوّج بكأس القتال والفرع بكأس البومسي
سبق

ظفر فريق نادي الهلال للتايكوندو لدرجة الشباب بكأس المركز الأول للقتال في منافسات بطولة المجموعة الأولى للأندية والتي تضم أندية الرياض والقصيم والحدود الشمالية بـ (5) ذهبيات من نصيب (راكان آل سلمة وكاظم الظافري وعبد الله الخليفة وزيد يسر ونواف حسين) ويشرف على الفريق فنيًا خالد الدوسري ومشعل الدوسري وهاني العبيد وراجح الناشري فيما جاء فريق الفرع ثانيًا بـ (358) نقطة بذهبيتي أحمد آل قرنوس وعمر الزير والنصر ثالثًا بـ (317) بذهبيتي أنس القرني ومساعد الخالدي.

وفي منافسات البومسي حقق لقبها فريق الفرع من الحريق بذهبيتي الفردي والجماعي عبر الأبطال (بسام الدوسري ومشاري مباركي وعبد العزيز الزهراني) تحت إشراف خالد الدهيمي ومحمد قدري وحل كميت من مرات ثانيًا بـ (102) نقطة وجاء الفيصلي من حرمة ولأول مرة في تاريخه ثالثًا بـ (42) نقطة.

من جانب آخر عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الدوري برئاسة العميد شداد بن طالع العمري وبحضور الأعضاء محمد الوبران ومحمد نوح وعبد الله المالكي وعبد العزيز القحطاني والمهند الزعبي وفهد الصعيري، وكان من أبرز القرارات:
اختيار محمد الوبران نائبًا للرئيس، وتعيين محمد الشهري مديرًا تنفيذيًا، وإقامة دورات تحكيم للسيدات.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم سامي الطلب بعد انقضاء فترة عمله بالاتحاد كأمين عام، شهد خلالها الاتحاد نقلة نوعية في العمل الإداري والمالي والتنظيمي.

وقدم العميد شداد شكره للطلب وتمنى للأعضاء الذين تم اختيارهم التوفيق في مناصبهم الجديدة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
09:24 PM

تايكوندو الهلال يتوّج بكأس القتال والفرع بكأس البومسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ظفر فريق نادي الهلال للتايكوندو لدرجة الشباب بكأس المركز الأول للقتال في منافسات بطولة المجموعة الأولى للأندية والتي تضم أندية الرياض والقصيم والحدود الشمالية بـ (5) ذهبيات من نصيب (راكان آل سلمة وكاظم الظافري وعبد الله الخليفة وزيد يسر ونواف حسين) ويشرف على الفريق فنيًا خالد الدوسري ومشعل الدوسري وهاني العبيد وراجح الناشري فيما جاء فريق الفرع ثانيًا بـ (358) نقطة بذهبيتي أحمد آل قرنوس وعمر الزير والنصر ثالثًا بـ (317) بذهبيتي أنس القرني ومساعد الخالدي.

وفي منافسات البومسي حقق لقبها فريق الفرع من الحريق بذهبيتي الفردي والجماعي عبر الأبطال (بسام الدوسري ومشاري مباركي وعبد العزيز الزهراني) تحت إشراف خالد الدهيمي ومحمد قدري وحل كميت من مرات ثانيًا بـ (102) نقطة وجاء الفيصلي من حرمة ولأول مرة في تاريخه ثالثًا بـ (42) نقطة.

من جانب آخر عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الدوري برئاسة العميد شداد بن طالع العمري وبحضور الأعضاء محمد الوبران ومحمد نوح وعبد الله المالكي وعبد العزيز القحطاني والمهند الزعبي وفهد الصعيري، وكان من أبرز القرارات:
اختيار محمد الوبران نائبًا للرئيس، وتعيين محمد الشهري مديرًا تنفيذيًا، وإقامة دورات تحكيم للسيدات.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم سامي الطلب بعد انقضاء فترة عمله بالاتحاد كأمين عام، شهد خلالها الاتحاد نقلة نوعية في العمل الإداري والمالي والتنظيمي.

وقدم العميد شداد شكره للطلب وتمنى للأعضاء الذين تم اختيارهم التوفيق في مناصبهم الجديدة.

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