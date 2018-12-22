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مستشار نفسي وأسري: التعدُّد حق مشروع للرجل.. والنفقة للزوجة واجبة عليه

الشارع يستنكر وصف التعدُّد بالخيانة مؤكدًا أن هذا مخالف لشرع الله وسُنته في خلقه

كشف مستشار الإرشاد النفسي والأسري، الدكتور عبدالله القاضي، عن مؤشرات تدل المرأة على رغبة زوجها في التعدد، تتمثل في الشرود الذهني، والعزلة، والحديث الهاتفي لفترات طويلة، وعدم الاستمتاع بالجلوس والوجود مع الزوجة والأولاد.. معتبرًا خلال حديثه لبرنامج صباح السعودية أن "التعدد حق مشروع للرجل، كما أن النفقة للزوجة واجبة عليه".

ولفت القاضي إلى أنه تعامل مع أكثر من 10 آلاف قضية أسرية من خلال خبرته وتجربته في ميدان الاستشارات.. مفيدًا في هذا الصدد بأن العلاقة الزوجية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الأولى من الزواج غير مستقرة ومضطربة؛ وذلك بسبب اختلاف ظروف النشأة والتربية والتوجيه بين الزوجين.

واستطلع ‏‫البرنامج بعض آراء ‫الشارع السعودي حول الأسباب التي تدفع الرجل للزواج بالثانية، وذكر أحد الشباب أن التعدد حق مشروع للرجل، ولا يعني انتقاصًا للزوجة الأولى، ولا رفعة للثانية.. مستنكرًا وصف التعدد بالخيانة؛ فهذا مخالف لشرع الله وسُنته في خلقه. ورأت فتاة أن الرجل يقرر الزواج بأخرى في حال كانت زوجته مقصرة ومهملة في حياتها الشخصية والزوجية.

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مستشار نفسي وأسري: التعدُّد حق مشروع للرجل.. والنفقة للزوجة واجبة عليه
سبق

كشف مستشار الإرشاد النفسي والأسري، الدكتور عبدالله القاضي، عن مؤشرات تدل المرأة على رغبة زوجها في التعدد، تتمثل في الشرود الذهني، والعزلة، والحديث الهاتفي لفترات طويلة، وعدم الاستمتاع بالجلوس والوجود مع الزوجة والأولاد.. معتبرًا خلال حديثه لبرنامج صباح السعودية أن "التعدد حق مشروع للرجل، كما أن النفقة للزوجة واجبة عليه".

ولفت القاضي إلى أنه تعامل مع أكثر من 10 آلاف قضية أسرية من خلال خبرته وتجربته في ميدان الاستشارات.. مفيدًا في هذا الصدد بأن العلاقة الزوجية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الأولى من الزواج غير مستقرة ومضطربة؛ وذلك بسبب اختلاف ظروف النشأة والتربية والتوجيه بين الزوجين.

واستطلع ‏‫البرنامج بعض آراء ‫الشارع السعودي حول الأسباب التي تدفع الرجل للزواج بالثانية، وذكر أحد الشباب أن التعدد حق مشروع للرجل، ولا يعني انتقاصًا للزوجة الأولى، ولا رفعة للثانية.. مستنكرًا وصف التعدد بالخيانة؛ فهذا مخالف لشرع الله وسُنته في خلقه. ورأت فتاة أن الرجل يقرر الزواج بأخرى في حال كانت زوجته مقصرة ومهملة في حياتها الشخصية والزوجية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:11 PM

مستشار نفسي وأسري: التعدُّد حق مشروع للرجل.. والنفقة للزوجة واجبة عليه

الشارع يستنكر وصف التعدُّد بالخيانة مؤكدًا أن هذا مخالف لشرع الله وسُنته في خلقه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
4,608

كشف مستشار الإرشاد النفسي والأسري، الدكتور عبدالله القاضي، عن مؤشرات تدل المرأة على رغبة زوجها في التعدد، تتمثل في الشرود الذهني، والعزلة، والحديث الهاتفي لفترات طويلة، وعدم الاستمتاع بالجلوس والوجود مع الزوجة والأولاد.. معتبرًا خلال حديثه لبرنامج صباح السعودية أن "التعدد حق مشروع للرجل، كما أن النفقة للزوجة واجبة عليه".

ولفت القاضي إلى أنه تعامل مع أكثر من 10 آلاف قضية أسرية من خلال خبرته وتجربته في ميدان الاستشارات.. مفيدًا في هذا الصدد بأن العلاقة الزوجية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الأولى من الزواج غير مستقرة ومضطربة؛ وذلك بسبب اختلاف ظروف النشأة والتربية والتوجيه بين الزوجين.

واستطلع ‏‫البرنامج بعض آراء ‫الشارع السعودي حول الأسباب التي تدفع الرجل للزواج بالثانية، وذكر أحد الشباب أن التعدد حق مشروع للرجل، ولا يعني انتقاصًا للزوجة الأولى، ولا رفعة للثانية.. مستنكرًا وصف التعدد بالخيانة؛ فهذا مخالف لشرع الله وسُنته في خلقه. ورأت فتاة أن الرجل يقرر الزواج بأخرى في حال كانت زوجته مقصرة ومهملة في حياتها الشخصية والزوجية.

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