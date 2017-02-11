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"حدث" يحاول الانتحار في منزله بـ"شرائع مكة" والشرطة تحقق

يبلغ من العمر 12 عامًا وقام بربط عنقه بدورة المياه في البيت

يحقق مركز شرطة الشرائع في العاصمة المقدسة، بشأن محاولة انتحار حدث بالمرحلة الابتدائية يبلغ من العمر 12 عامًا، مساء أمس الأحد.

وتلقى المركز بلاغًا يفيد بقيام "حدث" بإيذاء نفسه، بعد ربط عنقه بدورة المياه بمنزله.

وبعد حضور الجهات ذات الاختصاص تولت التحقيق في الحادث، ونُقل الحدث على وجه السرعة إلى المستشفى لإنقاذه، ولا تزال حالته حرجة.

شرطة الشرائع العاصمة المقدسة محاولة انتحار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حدث" يحاول الانتحار في منزله بـ"شرائع مكة" والشرطة تحقق
سبق

يحقق مركز شرطة الشرائع في العاصمة المقدسة، بشأن محاولة انتحار حدث بالمرحلة الابتدائية يبلغ من العمر 12 عامًا، مساء أمس الأحد.

وتلقى المركز بلاغًا يفيد بقيام "حدث" بإيذاء نفسه، بعد ربط عنقه بدورة المياه بمنزله.

وبعد حضور الجهات ذات الاختصاص تولت التحقيق في الحادث، ونُقل الحدث على وجه السرعة إلى المستشفى لإنقاذه، ولا تزال حالته حرجة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:00 PM

"حدث" يحاول الانتحار في منزله بـ"شرائع مكة" والشرطة تحقق

يبلغ من العمر 12 عامًا وقام بربط عنقه بدورة المياه في البيت

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
721

يحقق مركز شرطة الشرائع في العاصمة المقدسة، بشأن محاولة انتحار حدث بالمرحلة الابتدائية يبلغ من العمر 12 عامًا، مساء أمس الأحد.

وتلقى المركز بلاغًا يفيد بقيام "حدث" بإيذاء نفسه، بعد ربط عنقه بدورة المياه بمنزله.

وبعد حضور الجهات ذات الاختصاص تولت التحقيق في الحادث، ونُقل الحدث على وجه السرعة إلى المستشفى لإنقاذه، ولا تزال حالته حرجة.

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