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الأعلى قيمة في العالم.. "أرامكو" تتفوق على "أبل" و"علي بابا"

عملية الاكتتاب الأكبر في التاريخ

تقدمت شركة "أرامكو" السعودية على شركة "أبل" الأمريكية، وشركة "علي بابا" الصينية، وأصبحت الشركة الأعلى قيمة من الناحية السوقية في العالم.

وبحسب موقع مجلة "فاست كمباني" الأمريكية، فقد تمكنت شركة "أرامكو"السعودية للنفط" من جمع 25.6 مليار دولار؛ وهو ما يعني أكبر عملية اكتتاب عام في التاريخ.

وأشار التقرير إلى أن العملاق السعودي جمع 25.6 مليار دولار؛ وهو ما يمنحه إجمالي قيمة سوقية بـ1.7 تريليون دولار؛ لتحصل "أرامكو" السعودية لقب الشركة الأكبر قيمة للتداول العام في العالم؛ إذ تخطت شركة "أبل" الأمريكية التي تبلغ قيمتها السوقية 1.17 تريليون دولار، وتجاوزت طرح العملاق الصيني "علي بابا" الذي سجل 25 مليار دولار عام 2014.

اكتتاب أرامكو أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأعلى قيمة في العالم.. "أرامكو" تتفوق على "أبل" و"علي بابا"
سبق

تقدمت شركة "أرامكو" السعودية على شركة "أبل" الأمريكية، وشركة "علي بابا" الصينية، وأصبحت الشركة الأعلى قيمة من الناحية السوقية في العالم.

وبحسب موقع مجلة "فاست كمباني" الأمريكية، فقد تمكنت شركة "أرامكو"السعودية للنفط" من جمع 25.6 مليار دولار؛ وهو ما يعني أكبر عملية اكتتاب عام في التاريخ.

وأشار التقرير إلى أن العملاق السعودي جمع 25.6 مليار دولار؛ وهو ما يمنحه إجمالي قيمة سوقية بـ1.7 تريليون دولار؛ لتحصل "أرامكو" السعودية لقب الشركة الأكبر قيمة للتداول العام في العالم؛ إذ تخطت شركة "أبل" الأمريكية التي تبلغ قيمتها السوقية 1.17 تريليون دولار، وتجاوزت طرح العملاق الصيني "علي بابا" الذي سجل 25 مليار دولار عام 2014.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
09:35 PM

الأعلى قيمة في العالم.. "أرامكو" تتفوق على "أبل" و"علي بابا"

عملية الاكتتاب الأكبر في التاريخ

A A A
خالد علي - الرياض
3
5,476

تقدمت شركة "أرامكو" السعودية على شركة "أبل" الأمريكية، وشركة "علي بابا" الصينية، وأصبحت الشركة الأعلى قيمة من الناحية السوقية في العالم.

وبحسب موقع مجلة "فاست كمباني" الأمريكية، فقد تمكنت شركة "أرامكو"السعودية للنفط" من جمع 25.6 مليار دولار؛ وهو ما يعني أكبر عملية اكتتاب عام في التاريخ.

وأشار التقرير إلى أن العملاق السعودي جمع 25.6 مليار دولار؛ وهو ما يمنحه إجمالي قيمة سوقية بـ1.7 تريليون دولار؛ لتحصل "أرامكو" السعودية لقب الشركة الأكبر قيمة للتداول العام في العالم؛ إذ تخطت شركة "أبل" الأمريكية التي تبلغ قيمتها السوقية 1.17 تريليون دولار، وتجاوزت طرح العملاق الصيني "علي بابا" الذي سجل 25 مليار دولار عام 2014.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,697
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,952
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,291
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