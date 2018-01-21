الديوان الملكي ينعي صيتة بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

سيصلى عليها بعد صلاة عصر الغد في جامع الإمام تركي بن عبدالله

صدر عن الديوان الملكي اليوم بيان نعى فيه الأميرة صيتة بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال بيان الديوان الملكي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة صيتة بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ السبت الموافق 19/ 6/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.