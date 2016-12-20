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تدخل طبي ناجح بولادة أبها ينقذ طفلة من صعوبة بالغة في التنفس

وصلت إلى طوارئ المستشفى في حالة حرجة بنزول حاد في تركيز الأوكسجين

نجح فريق طبي مختص بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى أبها للولادة والأطفال، في إجراء تدخل طبي طارئ لطفلة وصلت إلى طوارئ المستشفى في حالة حرجة، وهي تعاني صعوبة بالغة في التنفس ناتجة عن وجود وحمة دموية متطورة منذ الولادة في مجرى التنفس مع التهاب شديد مصاحب لها، ما أدى إلى نزولٍ حاد في تركيز الأوكسجين، واختلال في العلامات الحيوية الأخرى، وضعف شديد في التغذية والصحة العامة للطفلة.

وقام الفريق الطبي بتأمين مجرى التنفس بوساطة المنظار المتقدم، وتأمين استخدام الحقن الدوائي للوحمة الدموية ومن ثم نقل الطفلة إلى العناية الفائقة وبدأ العلاج اللازم، لينتج عنه التحسن في مجرى التنفس واستغنائها عن الأنبوب ومغادرتها المستشفى بعد خمسة أيام من إجراء العملية مع اختفاء كل الأعراض المصاحبة وغادرت وهي بصحة جيدة -ولله الحمد- وتتابع العلاج حالياً في العيادة بصفة مستمرة لاستكمال مراحل علاجها.

جديرٌ بالذكر أن الحالة تعد من الحالات النادرة وعالية الخطورة، كما يُعد قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة من الأقسام المرجعية للحالات المتقدمة بمنطقة عسير، حيث أجرى ما يقارب (٦٠٠) حالة نوعية لعام (٢٠٢١م) في أمراض الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، ما بين جراحات مجرى التنفس المتقدمة بالمنظار والليزر وجراحات الأذن المتقدمة وزراعة القوقعة وأورام الرأس والعنق للأطفال والكثير من الحالات الطارئة باستخراج الأجسام الغريبة من مجرى التنفس والمريء وعديد من جراحات اليوم الواحد المتخصصة، وخدم ما يزيد على (٣٨٠٠) مريض خلال الفترة نفسها في عيادات متخصصة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات للأطفال.

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تدخل طبي ناجح بولادة أبها ينقذ طفلة من صعوبة بالغة في التنفس
سبق

نجح فريق طبي مختص بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى أبها للولادة والأطفال، في إجراء تدخل طبي طارئ لطفلة وصلت إلى طوارئ المستشفى في حالة حرجة، وهي تعاني صعوبة بالغة في التنفس ناتجة عن وجود وحمة دموية متطورة منذ الولادة في مجرى التنفس مع التهاب شديد مصاحب لها، ما أدى إلى نزولٍ حاد في تركيز الأوكسجين، واختلال في العلامات الحيوية الأخرى، وضعف شديد في التغذية والصحة العامة للطفلة.

وقام الفريق الطبي بتأمين مجرى التنفس بوساطة المنظار المتقدم، وتأمين استخدام الحقن الدوائي للوحمة الدموية ومن ثم نقل الطفلة إلى العناية الفائقة وبدأ العلاج اللازم، لينتج عنه التحسن في مجرى التنفس واستغنائها عن الأنبوب ومغادرتها المستشفى بعد خمسة أيام من إجراء العملية مع اختفاء كل الأعراض المصاحبة وغادرت وهي بصحة جيدة -ولله الحمد- وتتابع العلاج حالياً في العيادة بصفة مستمرة لاستكمال مراحل علاجها.

جديرٌ بالذكر أن الحالة تعد من الحالات النادرة وعالية الخطورة، كما يُعد قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة من الأقسام المرجعية للحالات المتقدمة بمنطقة عسير، حيث أجرى ما يقارب (٦٠٠) حالة نوعية لعام (٢٠٢١م) في أمراض الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، ما بين جراحات مجرى التنفس المتقدمة بالمنظار والليزر وجراحات الأذن المتقدمة وزراعة القوقعة وأورام الرأس والعنق للأطفال والكثير من الحالات الطارئة باستخراج الأجسام الغريبة من مجرى التنفس والمريء وعديد من جراحات اليوم الواحد المتخصصة، وخدم ما يزيد على (٣٨٠٠) مريض خلال الفترة نفسها في عيادات متخصصة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات للأطفال.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
11:14 AM

تدخل طبي ناجح بولادة أبها ينقذ طفلة من صعوبة بالغة في التنفس

وصلت إلى طوارئ المستشفى في حالة حرجة بنزول حاد في تركيز الأوكسجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نجح فريق طبي مختص بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى أبها للولادة والأطفال، في إجراء تدخل طبي طارئ لطفلة وصلت إلى طوارئ المستشفى في حالة حرجة، وهي تعاني صعوبة بالغة في التنفس ناتجة عن وجود وحمة دموية متطورة منذ الولادة في مجرى التنفس مع التهاب شديد مصاحب لها، ما أدى إلى نزولٍ حاد في تركيز الأوكسجين، واختلال في العلامات الحيوية الأخرى، وضعف شديد في التغذية والصحة العامة للطفلة.

وقام الفريق الطبي بتأمين مجرى التنفس بوساطة المنظار المتقدم، وتأمين استخدام الحقن الدوائي للوحمة الدموية ومن ثم نقل الطفلة إلى العناية الفائقة وبدأ العلاج اللازم، لينتج عنه التحسن في مجرى التنفس واستغنائها عن الأنبوب ومغادرتها المستشفى بعد خمسة أيام من إجراء العملية مع اختفاء كل الأعراض المصاحبة وغادرت وهي بصحة جيدة -ولله الحمد- وتتابع العلاج حالياً في العيادة بصفة مستمرة لاستكمال مراحل علاجها.

جديرٌ بالذكر أن الحالة تعد من الحالات النادرة وعالية الخطورة، كما يُعد قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة من الأقسام المرجعية للحالات المتقدمة بمنطقة عسير، حيث أجرى ما يقارب (٦٠٠) حالة نوعية لعام (٢٠٢١م) في أمراض الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، ما بين جراحات مجرى التنفس المتقدمة بالمنظار والليزر وجراحات الأذن المتقدمة وزراعة القوقعة وأورام الرأس والعنق للأطفال والكثير من الحالات الطارئة باستخراج الأجسام الغريبة من مجرى التنفس والمريء وعديد من جراحات اليوم الواحد المتخصصة، وخدم ما يزيد على (٣٨٠٠) مريض خلال الفترة نفسها في عيادات متخصصة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات للأطفال.

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