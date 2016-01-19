بالفيديو.. الفنان "خالد سامي" يدخل للعناية المركزة مجدداً بعد توقف قلبه

أفاد شقيق الفنان "خالد سامي" أحمد الدسيماني، أن شقيقه دخل للعناية المركزة مجدداً بعد توقّف قلبه.
وقال "الدسيماني": "توقّف قلب أخي "خالد" مرتين، وحالته الصحية صعبة جدًّا."
أفاد شقيق الفنان "خالد سامي" أحمد الدسيماني، أن شقيقه دخل للعناية المركزة مجدداً بعد توقّف قلبه.
وقال "الدسيماني": "توقّف قلب أخي "خالد" مرتين، وحالته الصحية صعبة جدًّا."
أفاد شقيق الفنان "خالد سامي" أحمد الدسيماني، أن شقيقه دخل للعناية المركزة مجدداً بعد توقّف قلبه.
وقال "الدسيماني": "توقّف قلب أخي "خالد" مرتين، وحالته الصحية صعبة جدًّا."
أفاد شقيق الفنان "خالد سامي" أحمد الدسيماني، أن شقيقه دخل للعناية المركزة مجدداً بعد توقّف قلبه.
وقال "الدسيماني": "توقّف قلب أخي "خالد" مرتين، وحالته الصحية صعبة جدًّا."