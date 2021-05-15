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"مدير جوازات المدينة" يقف على جاهزية صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر وفتح المنافذ ابتداء من الواحدة من صباح الاثنين

تفقَّد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف، العميد فهد بن خالد العتيبي، جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ووقف على جاهزية الصالات الدولية للقدوم والمغادرة، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، ابتداء من الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

وشدد العميد العتيبي على جميع العاملين في المطار من منسوبي الجوازات بضرورة بذل مزيد من الجهد في خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم خلال الفترة المقبلة بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتَّبعة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدير جوازات المدينة" يقف على جاهزية صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
سبق

تفقَّد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف، العميد فهد بن خالد العتيبي، جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ووقف على جاهزية الصالات الدولية للقدوم والمغادرة، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، ابتداء من الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

وشدد العميد العتيبي على جميع العاملين في المطار من منسوبي الجوازات بضرورة بذل مزيد من الجهد في خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم خلال الفترة المقبلة بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتَّبعة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
11:59 PM

"مدير جوازات المدينة" يقف على جاهزية صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر وفتح المنافذ ابتداء من الواحدة من صباح الاثنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تفقَّد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف، العميد فهد بن خالد العتيبي، جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ووقف على جاهزية الصالات الدولية للقدوم والمغادرة، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، ابتداء من الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

وشدد العميد العتيبي على جميع العاملين في المطار من منسوبي الجوازات بضرورة بذل مزيد من الجهد في خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم خلال الفترة المقبلة بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتَّبعة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

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