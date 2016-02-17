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صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يوقع عددًا من الاتفاقيات

مع القطاعين العام والخاص وضمن خدماته المتواصلة للمستفيدين وفق أهدافه

بدأ صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين خلال مطلع هذا العام 2022م بتوقيع عدد من الاتفاقيات وحزم جديدة من الخدمات التعليمية والصحية، بهدف تحسين جودة الحياة لمستفيدي الصندوق، وذلك في إطار خدماته المتواصلة وفق أهدافه نحو خدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

أوضح مدير عام خدمات المستفيدين في الصندوق الدكتور عبدالوهاب بن سعيد الزهراني، أن الصندوق يسعى خلال هذه البرامج المقدمة إلى تمكين الصندوق من تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية من خلال بناء شراكات فاعلة لخدمة المستفيدين؛ حيث تم التوقيع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية "هدف".

وبين الزهراني تقديم عدد من الخدمات من القطاعات الخاصة مثل شركة نيوم والشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك في إطار توفير فرص تدريبية منتهية بالتوظيف لمستفيدي الصندوق، وتمكينهم من الانضمام لسوق العمل وتحسين مستوى دخلهم، فيما شملت الجوانب التعليمية التوقيع مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تستهدف تفعيل أولوية القبول لأبناء مستفيدي الصندوق في البرامج التدريبية.

وختم بأن الصندوق بدأ في تقديم البرامج العلاجية للمستفيدين بالتعاون مع المستشفيات الخاصة لعلاج بعض المرضى من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يوقع عددًا من الاتفاقيات
سبق

بدأ صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين خلال مطلع هذا العام 2022م بتوقيع عدد من الاتفاقيات وحزم جديدة من الخدمات التعليمية والصحية، بهدف تحسين جودة الحياة لمستفيدي الصندوق، وذلك في إطار خدماته المتواصلة وفق أهدافه نحو خدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

أوضح مدير عام خدمات المستفيدين في الصندوق الدكتور عبدالوهاب بن سعيد الزهراني، أن الصندوق يسعى خلال هذه البرامج المقدمة إلى تمكين الصندوق من تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية من خلال بناء شراكات فاعلة لخدمة المستفيدين؛ حيث تم التوقيع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية "هدف".

وبين الزهراني تقديم عدد من الخدمات من القطاعات الخاصة مثل شركة نيوم والشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك في إطار توفير فرص تدريبية منتهية بالتوظيف لمستفيدي الصندوق، وتمكينهم من الانضمام لسوق العمل وتحسين مستوى دخلهم، فيما شملت الجوانب التعليمية التوقيع مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تستهدف تفعيل أولوية القبول لأبناء مستفيدي الصندوق في البرامج التدريبية.

وختم بأن الصندوق بدأ في تقديم البرامج العلاجية للمستفيدين بالتعاون مع المستشفيات الخاصة لعلاج بعض المرضى من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:34 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:36 PM

صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يوقع عددًا من الاتفاقيات

مع القطاعين العام والخاص وضمن خدماته المتواصلة للمستفيدين وفق أهدافه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين خلال مطلع هذا العام 2022م بتوقيع عدد من الاتفاقيات وحزم جديدة من الخدمات التعليمية والصحية، بهدف تحسين جودة الحياة لمستفيدي الصندوق، وذلك في إطار خدماته المتواصلة وفق أهدافه نحو خدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

أوضح مدير عام خدمات المستفيدين في الصندوق الدكتور عبدالوهاب بن سعيد الزهراني، أن الصندوق يسعى خلال هذه البرامج المقدمة إلى تمكين الصندوق من تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية من خلال بناء شراكات فاعلة لخدمة المستفيدين؛ حيث تم التوقيع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية "هدف".

وبين الزهراني تقديم عدد من الخدمات من القطاعات الخاصة مثل شركة نيوم والشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك في إطار توفير فرص تدريبية منتهية بالتوظيف لمستفيدي الصندوق، وتمكينهم من الانضمام لسوق العمل وتحسين مستوى دخلهم، فيما شملت الجوانب التعليمية التوقيع مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تستهدف تفعيل أولوية القبول لأبناء مستفيدي الصندوق في البرامج التدريبية.

وختم بأن الصندوق بدأ في تقديم البرامج العلاجية للمستفيدين بالتعاون مع المستشفيات الخاصة لعلاج بعض المرضى من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

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