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"الودمة".. أفضل الأكلات الشعبية بالأحساء وهذه مكوناتها "فيديو"

تراث محلي يجمع قرابة 200 شخص من كل الأعمار

تعد الودمة الحسائية وجبة شعبية منذ القدم لم تندثر مع تغير الأزمان والأجيال.

وتعتبر عادة يوم الودمة تراثاً محلياً بالأحساء، حيث يجتمع قرابة 200 شخص على وجبة صباحية تجمع الكبار والشباب حتى الأطفال، وهي العادة التي تضمن توارث الأجيال لها، خاصة في الشتاء البارد.

ومن العادات الأخرى أن يجتمع على الودمة أفراد الأسرة بالكامل أو الجيران أو الفلاحون بالمزارع، وتتكوّن من سمك صغير مجفف بجانب بعض الإضافات الأخرى، مثل البصل والرمان وغيرها والجرجير، وهي تعد من أفضل الأكلات الشعبية، وتمتاز بقلة سعراتها الحرارية وغنية بالفيتامينات والبروتين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الودمة".. أفضل الأكلات الشعبية بالأحساء وهذه مكوناتها "فيديو"
سبق

تعد الودمة الحسائية وجبة شعبية منذ القدم لم تندثر مع تغير الأزمان والأجيال.

وتعتبر عادة يوم الودمة تراثاً محلياً بالأحساء، حيث يجتمع قرابة 200 شخص على وجبة صباحية تجمع الكبار والشباب حتى الأطفال، وهي العادة التي تضمن توارث الأجيال لها، خاصة في الشتاء البارد.

ومن العادات الأخرى أن يجتمع على الودمة أفراد الأسرة بالكامل أو الجيران أو الفلاحون بالمزارع، وتتكوّن من سمك صغير مجفف بجانب بعض الإضافات الأخرى، مثل البصل والرمان وغيرها والجرجير، وهي تعد من أفضل الأكلات الشعبية، وتمتاز بقلة سعراتها الحرارية وغنية بالفيتامينات والبروتين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
12:41 PM

"الودمة".. أفضل الأكلات الشعبية بالأحساء وهذه مكوناتها "فيديو"

تراث محلي يجمع قرابة 200 شخص من كل الأعمار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
6,034

تعد الودمة الحسائية وجبة شعبية منذ القدم لم تندثر مع تغير الأزمان والأجيال.

وتعتبر عادة يوم الودمة تراثاً محلياً بالأحساء، حيث يجتمع قرابة 200 شخص على وجبة صباحية تجمع الكبار والشباب حتى الأطفال، وهي العادة التي تضمن توارث الأجيال لها، خاصة في الشتاء البارد.

ومن العادات الأخرى أن يجتمع على الودمة أفراد الأسرة بالكامل أو الجيران أو الفلاحون بالمزارع، وتتكوّن من سمك صغير مجفف بجانب بعض الإضافات الأخرى، مثل البصل والرمان وغيرها والجرجير، وهي تعد من أفضل الأكلات الشعبية، وتمتاز بقلة سعراتها الحرارية وغنية بالفيتامينات والبروتين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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