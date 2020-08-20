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استخدام مكائن خاصة لتعقيم سجّاد المسجد النبوي

قبل إعادة فرشه في الساحات والتوسعات

أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف إعادة فرش سجّاد المسجد النبوي في التوسعات والساحات الخارجية مع استمرار التقيّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التباعد بين المصلين.

وشملت الإجراءات المتخذة وفقاً لتوجيهات الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السديس أخذ مسحات التواجد البكتيري للتأكد من مستوى وكفاءة تعقيم السجّاد قبل إعادة فرش 7 آلاف سجادة في المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية.
وتم تعقيم أرضيات المسجد من خلال مكائن خاصة مزوّدة بمواد لتطهير الأرضيات وتعقيمها قبل فرش السجّاد, وتوزيع عبوات مياه زمزم والمياه الصحية للمصلين في رحاب المسجد النبوي مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

المسجد النبوي المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استخدام مكائن خاصة لتعقيم سجّاد المسجد النبوي
سبق

أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف إعادة فرش سجّاد المسجد النبوي في التوسعات والساحات الخارجية مع استمرار التقيّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التباعد بين المصلين.

وشملت الإجراءات المتخذة وفقاً لتوجيهات الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السديس أخذ مسحات التواجد البكتيري للتأكد من مستوى وكفاءة تعقيم السجّاد قبل إعادة فرش 7 آلاف سجادة في المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية.
وتم تعقيم أرضيات المسجد من خلال مكائن خاصة مزوّدة بمواد لتطهير الأرضيات وتعقيمها قبل فرش السجّاد, وتوزيع عبوات مياه زمزم والمياه الصحية للمصلين في رحاب المسجد النبوي مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
02:30 PM

استخدام مكائن خاصة لتعقيم سجّاد المسجد النبوي

قبل إعادة فرشه في الساحات والتوسعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف إعادة فرش سجّاد المسجد النبوي في التوسعات والساحات الخارجية مع استمرار التقيّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التباعد بين المصلين.

وشملت الإجراءات المتخذة وفقاً لتوجيهات الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السديس أخذ مسحات التواجد البكتيري للتأكد من مستوى وكفاءة تعقيم السجّاد قبل إعادة فرش 7 آلاف سجادة في المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية.
وتم تعقيم أرضيات المسجد من خلال مكائن خاصة مزوّدة بمواد لتطهير الأرضيات وتعقيمها قبل فرش السجّاد, وتوزيع عبوات مياه زمزم والمياه الصحية للمصلين في رحاب المسجد النبوي مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

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