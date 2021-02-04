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أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا"

اشتراط تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول للمطاعم والكافيهات

أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس، (14) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، بعد تنفيذ (1735) جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة، ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وكافة بلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

وتَضَمّنت الجولات الرقابية إصدار (192) إشعارًا ومخالفة بلدية، و(35) مخالفة للتدابير الاحترازية، ومصادرة (889) من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أصدرت أمانة منطقة القصيم تعليمات تؤكد اشتراط تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول للمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية.

أمانة منطقة القصيم

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أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا"
سبق

أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس، (14) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، بعد تنفيذ (1735) جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة، ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وكافة بلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

وتَضَمّنت الجولات الرقابية إصدار (192) إشعارًا ومخالفة بلدية، و(35) مخالفة للتدابير الاحترازية، ومصادرة (889) من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أصدرت أمانة منطقة القصيم تعليمات تؤكد اشتراط تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول للمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
01:29 PM

أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا"

اشتراط تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول للمطاعم والكافيهات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس، (14) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، بعد تنفيذ (1735) جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة، ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وكافة بلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

وتَضَمّنت الجولات الرقابية إصدار (192) إشعارًا ومخالفة بلدية، و(35) مخالفة للتدابير الاحترازية، ومصادرة (889) من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أصدرت أمانة منطقة القصيم تعليمات تؤكد اشتراط تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول للمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية.

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