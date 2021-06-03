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"لشبونة" يتوج بلقب بطولة كأس رابطة فِرق أحياء الرياض لكرة القدم

بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

توج فريق لشبونة بلقب بطولة كأس رابطة فِرق أحياء الرياض لكرة القدم، التي نظمتها رابطة فِرق أحياء المملكة لكرة القدم بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك بعد فوزه على نجوم الذهبي بثلاثة أهداف سجلها محمد الشمري في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الكلية التقنية بالرياض.
وتوّج عضو مجلس إدارة الرابطة علي الشعيلان لاعبي فريق لشبونة بكأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور مستشار الرابطة الدكتور أيمن الرفاعي.
وحصل محمد الشمري "لشبونة" على جائزة هداف البطولة بـ 6 أهداف، ونال محمد حنش "لشبونة" على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل أحمد أبو طالب "نجوم الذهبي" على لقب أفضل حارس في البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لشبونة" يتوج بلقب بطولة كأس رابطة فِرق أحياء الرياض لكرة القدم
سبق

توج فريق لشبونة بلقب بطولة كأس رابطة فِرق أحياء الرياض لكرة القدم، التي نظمتها رابطة فِرق أحياء المملكة لكرة القدم بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك بعد فوزه على نجوم الذهبي بثلاثة أهداف سجلها محمد الشمري في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الكلية التقنية بالرياض.
وتوّج عضو مجلس إدارة الرابطة علي الشعيلان لاعبي فريق لشبونة بكأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور مستشار الرابطة الدكتور أيمن الرفاعي.
وحصل محمد الشمري "لشبونة" على جائزة هداف البطولة بـ 6 أهداف، ونال محمد حنش "لشبونة" على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل أحمد أبو طالب "نجوم الذهبي" على لقب أفضل حارس في البطولة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
07:47 PM

"لشبونة" يتوج بلقب بطولة كأس رابطة فِرق أحياء الرياض لكرة القدم

بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج فريق لشبونة بلقب بطولة كأس رابطة فِرق أحياء الرياض لكرة القدم، التي نظمتها رابطة فِرق أحياء المملكة لكرة القدم بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك بعد فوزه على نجوم الذهبي بثلاثة أهداف سجلها محمد الشمري في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الكلية التقنية بالرياض.
وتوّج عضو مجلس إدارة الرابطة علي الشعيلان لاعبي فريق لشبونة بكأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور مستشار الرابطة الدكتور أيمن الرفاعي.
وحصل محمد الشمري "لشبونة" على جائزة هداف البطولة بـ 6 أهداف، ونال محمد حنش "لشبونة" على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل أحمد أبو طالب "نجوم الذهبي" على لقب أفضل حارس في البطولة.

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