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"البيئة" تدعو مالكي مناهل المياه لتصحيح أوضاعها لضمان استمرار الخدمة

طبقاً لضوابط وشروط مقدمي الخدمة وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مالكي محطات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب (المعروفة بمسمى المناهل أو الأشياب)، إلى تصحيح أوضاع المناهل القائمة طبقاً لضوابط وشروط مقدمي الخدمة، وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المتعلقة بذلك.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي عقب صدور نظام المياه، ونظراً لما تقوم به الوزارة من حوكمة وتنظيم لتلك المناهل، ومع قرب صدور تحديث اللائحة التنظيمية الخاصة بها.

وبينت أن هذه الإجراءات تستهدف حماية مصادر المياه وضمان استمرار الخدمة وعدم التأثير على توفر المياه لجميع الأغراض البلدية والتنموية في مناطق المملكة كافة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة من تلك المناهل.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تدعو مالكي مناهل المياه لتصحيح أوضاعها لضمان استمرار الخدمة
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مالكي محطات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب (المعروفة بمسمى المناهل أو الأشياب)، إلى تصحيح أوضاع المناهل القائمة طبقاً لضوابط وشروط مقدمي الخدمة، وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المتعلقة بذلك.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي عقب صدور نظام المياه، ونظراً لما تقوم به الوزارة من حوكمة وتنظيم لتلك المناهل، ومع قرب صدور تحديث اللائحة التنظيمية الخاصة بها.

وبينت أن هذه الإجراءات تستهدف حماية مصادر المياه وضمان استمرار الخدمة وعدم التأثير على توفر المياه لجميع الأغراض البلدية والتنموية في مناطق المملكة كافة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة من تلك المناهل.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:38 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
06:04 PM

"البيئة" تدعو مالكي مناهل المياه لتصحيح أوضاعها لضمان استمرار الخدمة

طبقاً لضوابط وشروط مقدمي الخدمة وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,548

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مالكي محطات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب (المعروفة بمسمى المناهل أو الأشياب)، إلى تصحيح أوضاع المناهل القائمة طبقاً لضوابط وشروط مقدمي الخدمة، وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المتعلقة بذلك.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي عقب صدور نظام المياه، ونظراً لما تقوم به الوزارة من حوكمة وتنظيم لتلك المناهل، ومع قرب صدور تحديث اللائحة التنظيمية الخاصة بها.

وبينت أن هذه الإجراءات تستهدف حماية مصادر المياه وضمان استمرار الخدمة وعدم التأثير على توفر المياه لجميع الأغراض البلدية والتنموية في مناطق المملكة كافة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة من تلك المناهل.

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