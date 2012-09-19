تونس.. مُظاهرة مُعارضة وأخرى مؤيدة لقرارات "سعيد"

الشرطة فصلت بين الطرفين بحواجز حديدية

شهدت تونس اليوم (السبت) خروج مظاهرات مناهضة وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، التي بدأها في يوليو الماضي بحل البرلمان والحكومة، في وقت طالب فيه الاتحاد التونسي للشغل بالعودة إلى الحوار؛ محذرًا من الانزلاق إلى العنف.

وتجمّع المئات وسط العاصمة تونس؛ للاحتجاج على ما وصفوه بـ"إحكام سعيد قبضته على السلطة"، في وقت نظّم فيه العشرات من أنصار الرئيس التونسي تجمعًا مناهضًا هتفوا فيه "الشعب يريد حل البرلمان"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتدخّل الأمن للفصل بين الجانبين عن طريق تركيب حواجز حديدية في شارع الحبيب بورقيبة.

وذكرت "رويترز" أن الشرطة تتعامل مع المحتجين من المؤيدين والمعارضين على قدم المساواة؛ إذ تقف بين الفريقين أمام المسرح البلدي في شارع "بورقيبة".