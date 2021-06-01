النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير مكة يوافق على الرئاسة الفخرية لـ"وقف لغة القرآن الكريم"

يهدف إلى تعزز الاستدامة المالية لجميع البرامج والمبادرات اللغوية

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الرئاسة الفخرية لوقف لغة القرآن الكريم الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة لاجتماع بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، والدكتور عبدالله المعطاني مستشار الوقف، والدكتور عبدالرحمن السلمي المدير التنفيذي للوقف، تم خلاله استعراض أهداف الوقف إذ يهدف إلى تعزز الاستدامة المالية لجميع البرامج والمبادرات اللغوية التي من شأنها أن تخدم اللغة العربية.

ويعد ذلك الوقف أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي، والحاصل على جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة لعام ١٤٤١ هــ، وبحسب العرض فإن وقف لغة القرآن الكريم بمثابة وقف مؤسسي خيري يتبنى مشروعات لغة القرآن الكريم ومبادراتها النوعية التي تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية لغة القرآن واستخدامها في واقعنا تعلّمًا وعلمًا، ويرمي لأن يكون الوقف الأول المتخصص على مستوى الوطن العربي والإسلامي في دعم برامج لغة القرآن الكريم النوعية.

أما رسالة الوقف فتتضمن دعم مشروعات لغة القرآن الكريم بشراكات استراتيجية وتحقيق الاستدامة المالية لها بمهنية عالية.

ومن الأهداف لهذا الوقف دعم الأبحاث المتعلقة بلغة القرآن الكريم مثل الإعجاز البلاغي واللغوي والأدبي للقرآن الكريم، وكذلك دعم الأبحاث اللغوية النوعية والمبادرات المؤسسية التي تطوع اللغة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وكذلك استثمار التقنية وتسخيرها لخدمة لغة القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، بالإضافة إلى دعم الموهوبين في اللغة العربية وتقديم المنح الدراسية للمتميزين.

يُذكر أن المشروع سيكون ضمن منظومة مشروعاته المستدامة في منطقة مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير مكة يوافق على الرئاسة الفخرية لـ"وقف لغة القرآن الكريم"
سبق

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الرئاسة الفخرية لوقف لغة القرآن الكريم الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة لاجتماع بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، والدكتور عبدالله المعطاني مستشار الوقف، والدكتور عبدالرحمن السلمي المدير التنفيذي للوقف، تم خلاله استعراض أهداف الوقف إذ يهدف إلى تعزز الاستدامة المالية لجميع البرامج والمبادرات اللغوية التي من شأنها أن تخدم اللغة العربية.

ويعد ذلك الوقف أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي، والحاصل على جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة لعام ١٤٤١ هــ، وبحسب العرض فإن وقف لغة القرآن الكريم بمثابة وقف مؤسسي خيري يتبنى مشروعات لغة القرآن الكريم ومبادراتها النوعية التي تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية لغة القرآن واستخدامها في واقعنا تعلّمًا وعلمًا، ويرمي لأن يكون الوقف الأول المتخصص على مستوى الوطن العربي والإسلامي في دعم برامج لغة القرآن الكريم النوعية.

أما رسالة الوقف فتتضمن دعم مشروعات لغة القرآن الكريم بشراكات استراتيجية وتحقيق الاستدامة المالية لها بمهنية عالية.

ومن الأهداف لهذا الوقف دعم الأبحاث المتعلقة بلغة القرآن الكريم مثل الإعجاز البلاغي واللغوي والأدبي للقرآن الكريم، وكذلك دعم الأبحاث اللغوية النوعية والمبادرات المؤسسية التي تطوع اللغة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وكذلك استثمار التقنية وتسخيرها لخدمة لغة القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، بالإضافة إلى دعم الموهوبين في اللغة العربية وتقديم المنح الدراسية للمتميزين.

يُذكر أن المشروع سيكون ضمن منظومة مشروعاته المستدامة في منطقة مكة المكرمة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
09:03 PM

أمير مكة يوافق على الرئاسة الفخرية لـ"وقف لغة القرآن الكريم"

يهدف إلى تعزز الاستدامة المالية لجميع البرامج والمبادرات اللغوية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
204

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الرئاسة الفخرية لوقف لغة القرآن الكريم الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة لاجتماع بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، والدكتور عبدالله المعطاني مستشار الوقف، والدكتور عبدالرحمن السلمي المدير التنفيذي للوقف، تم خلاله استعراض أهداف الوقف إذ يهدف إلى تعزز الاستدامة المالية لجميع البرامج والمبادرات اللغوية التي من شأنها أن تخدم اللغة العربية.

ويعد ذلك الوقف أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي، والحاصل على جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة لعام ١٤٤١ هــ، وبحسب العرض فإن وقف لغة القرآن الكريم بمثابة وقف مؤسسي خيري يتبنى مشروعات لغة القرآن الكريم ومبادراتها النوعية التي تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية لغة القرآن واستخدامها في واقعنا تعلّمًا وعلمًا، ويرمي لأن يكون الوقف الأول المتخصص على مستوى الوطن العربي والإسلامي في دعم برامج لغة القرآن الكريم النوعية.

أما رسالة الوقف فتتضمن دعم مشروعات لغة القرآن الكريم بشراكات استراتيجية وتحقيق الاستدامة المالية لها بمهنية عالية.

ومن الأهداف لهذا الوقف دعم الأبحاث المتعلقة بلغة القرآن الكريم مثل الإعجاز البلاغي واللغوي والأدبي للقرآن الكريم، وكذلك دعم الأبحاث اللغوية النوعية والمبادرات المؤسسية التي تطوع اللغة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وكذلك استثمار التقنية وتسخيرها لخدمة لغة القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، بالإضافة إلى دعم الموهوبين في اللغة العربية وتقديم المنح الدراسية للمتميزين.

يُذكر أن المشروع سيكون ضمن منظومة مشروعاته المستدامة في منطقة مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,235
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,850
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة