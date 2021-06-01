وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الرئاسة الفخرية لوقف لغة القرآن الكريم الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة لاجتماع بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، والدكتور عبدالله المعطاني مستشار الوقف، والدكتور عبدالرحمن السلمي المدير التنفيذي للوقف، تم خلاله استعراض أهداف الوقف إذ يهدف إلى تعزز الاستدامة المالية لجميع البرامج والمبادرات اللغوية التي من شأنها أن تخدم اللغة العربية. ويعد ذلك الوقف أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي، والحاصل على جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة لعام ١٤٤١ هــ، وبحسب العرض فإن وقف لغة القرآن الكريم بمثابة وقف مؤسسي خيري يتبنى مشروعات لغة القرآن الكريم ومبادراتها النوعية التي تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية لغة القرآن واستخدامها في واقعنا تعلّمًا وعلمًا، ويرمي لأن يكون الوقف الأول المتخصص على مستوى الوطن العربي والإسلامي في دعم برامج لغة القرآن الكريم النوعية. أما رسالة الوقف فتتضمن دعم مشروعات لغة القرآن الكريم بشراكات استراتيجية وتحقيق الاستدامة المالية لها بمهنية عالية. ومن الأهداف لهذا الوقف دعم الأبحاث المتعلقة بلغة القرآن الكريم مثل الإعجاز البلاغي واللغوي والأدبي للقرآن الكريم، وكذلك دعم الأبحاث اللغوية النوعية والمبادرات المؤسسية التي تطوع اللغة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وكذلك استثمار التقنية وتسخيرها لخدمة لغة القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، بالإضافة إلى دعم الموهوبين في اللغة العربية وتقديم المنح الدراسية للمتميزين. يُذكر أن المشروع سيكون ضمن منظومة مشروعاته المستدامة في منطقة مكة المكرمة.

أمير مكة يوافق على الرئاسة الفخرية لـ"وقف لغة القرآن الكريم" عبدالله الراجحي سبق 2021-06-01 وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الرئاسة الفخرية لوقف لغة القرآن الكريم الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.



جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة لاجتماع بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، والدكتور عبدالله المعطاني مستشار الوقف، والدكتور عبدالرحمن السلمي المدير التنفيذي للوقف، تم خلاله استعراض أهداف الوقف إذ يهدف إلى تعزز الاستدامة المالية لجميع البرامج والمبادرات اللغوية التي من شأنها أن تخدم اللغة العربية.



ويعد ذلك الوقف أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي، والحاصل على جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة لعام ١٤٤١ هــ، وبحسب العرض فإن وقف لغة القرآن الكريم بمثابة وقف مؤسسي خيري يتبنى مشروعات لغة القرآن الكريم ومبادراتها النوعية التي تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية لغة القرآن واستخدامها في واقعنا تعلّمًا وعلمًا، ويرمي لأن يكون الوقف الأول المتخصص على مستوى الوطن العربي والإسلامي في دعم برامج لغة القرآن الكريم النوعية.



أما رسالة الوقف فتتضمن دعم مشروعات لغة القرآن الكريم بشراكات استراتيجية وتحقيق الاستدامة المالية لها بمهنية عالية.



ومن الأهداف لهذا الوقف دعم الأبحاث المتعلقة بلغة القرآن الكريم مثل الإعجاز البلاغي واللغوي والأدبي للقرآن الكريم، وكذلك دعم الأبحاث اللغوية النوعية والمبادرات المؤسسية التي تطوع اللغة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وكذلك استثمار التقنية وتسخيرها لخدمة لغة القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، بالإضافة إلى دعم الموهوبين في اللغة العربية وتقديم المنح الدراسية للمتميزين.



يُذكر أن المشروع سيكون ضمن منظومة مشروعاته المستدامة في منطقة مكة المكرمة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 09:03 PM

أمير مكة يوافق على الرئاسة الفخرية لـ"وقف لغة القرآن الكريم" يهدف إلى تعزز الاستدامة المالية لجميع البرامج والمبادرات اللغوية





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وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الرئاسة الفخرية لوقف لغة القرآن الكريم الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.



جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة لاجتماع بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، والدكتور عبدالله المعطاني مستشار الوقف، والدكتور عبدالرحمن السلمي المدير التنفيذي للوقف، تم خلاله استعراض أهداف الوقف إذ يهدف إلى تعزز الاستدامة المالية لجميع البرامج والمبادرات اللغوية التي من شأنها أن تخدم اللغة العربية.



ويعد ذلك الوقف أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي، والحاصل على جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة لعام ١٤٤١ هــ، وبحسب العرض فإن وقف لغة القرآن الكريم بمثابة وقف مؤسسي خيري يتبنى مشروعات لغة القرآن الكريم ومبادراتها النوعية التي تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية لغة القرآن واستخدامها في واقعنا تعلّمًا وعلمًا، ويرمي لأن يكون الوقف الأول المتخصص على مستوى الوطن العربي والإسلامي في دعم برامج لغة القرآن الكريم النوعية.



أما رسالة الوقف فتتضمن دعم مشروعات لغة القرآن الكريم بشراكات استراتيجية وتحقيق الاستدامة المالية لها بمهنية عالية.



ومن الأهداف لهذا الوقف دعم الأبحاث المتعلقة بلغة القرآن الكريم مثل الإعجاز البلاغي واللغوي والأدبي للقرآن الكريم، وكذلك دعم الأبحاث اللغوية النوعية والمبادرات المؤسسية التي تطوع اللغة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وكذلك استثمار التقنية وتسخيرها لخدمة لغة القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، بالإضافة إلى دعم الموهوبين في اللغة العربية وتقديم المنح الدراسية للمتميزين.



يُذكر أن المشروع سيكون ضمن منظومة مشروعاته المستدامة في منطقة مكة المكرمة.