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"الصحة" تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 85261

المغرب تسجل ثلاث إصابات بفيروس كورونا

عدد المصابين بلغ 7783 مصابًا والوفيات 204

سجلت المغرب اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 7783 مصابًا، فيما استقر عدد الوفيات عند 204، حيث لم تسجل أي وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 5412 بعد تعافي 11 شخصًا آخرين، بينما استبعدت 197 ألفًا و805 حالات بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل ثلاث إصابات بفيروس كورونا
سبق

سجلت المغرب اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 7783 مصابًا، فيما استقر عدد الوفيات عند 204، حيث لم تسجل أي وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 5412 بعد تعافي 11 شخصًا آخرين، بينما استبعدت 197 ألفًا و805 حالات بعد الكشف المخبري.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
03:25 PM

المغرب تسجل ثلاث إصابات بفيروس كورونا

عدد المصابين بلغ 7783 مصابًا والوفيات 204

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 7783 مصابًا، فيما استقر عدد الوفيات عند 204، حيث لم تسجل أي وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 5412 بعد تعافي 11 شخصًا آخرين، بينما استبعدت 197 ألفًا و805 حالات بعد الكشف المخبري.

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