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آباء يؤيدون وضع كاميرات مراقبة بالفصول: ستضبط العملية التدريسية أثناء الحصص

قال إنها تمثِّل إضافة مهمة أمنيًّا وتربويًّا وتساعد على الرقابة الذاتية من الإدارة والأُسر

وصف أولياء أمور إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل فصولها بالشيء الإيجابي، ويساهم في ضبط الفصول وقت الحصص الدراسية.

وتفصيلاً، أكد أولياء الأمور في ردهم على سؤال لقناة الإخبارية في هذا الخصوص أن الكاميرات تساهم في حفظ حقوق كل من المعلمين والطلاب في حال حصول أي تعدٍّ أو إشكال، أو مخالفات سلوكية داخل حجرة الصف الدراسي؛ وذلك بالعودة إلى تسجيلات الكاميرات، وتقديمها كدليل. كما أنها تساعد على ضبط العملية التعليمية والتدريسية أثناء الحصة الدراسية.

واعتبروا أنها إضافة مهمة أمنيًّا وتربويًّا، وتساعد على الرقابة الذاتية من الإدارة والأُسر.. مشددين على أنها ضرورية جدًّا للقضاء على أي سلوكيات خاطئة داخل الصفوف، وتساعد على انضباط المعلمين أثناء الحصص الدراسية، والمحافظة على وقت الدوام.

وفي المقابل، رفض أحد الشبان الفكرة معتبرًا أنها قد تجعل المشاعر والأجواء المدرسية داخل الصفوف مشحونة ورسمية، ويغلب عليها التشديد، كما أنها تقضي على التعامل التربوي العفوي الذي اعتدنا عليه بين المعلمين والطلاب.

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آباء يؤيدون وضع كاميرات مراقبة بالفصول: ستضبط العملية التدريسية أثناء الحصص
سبق

وصف أولياء أمور إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل فصولها بالشيء الإيجابي، ويساهم في ضبط الفصول وقت الحصص الدراسية.

وتفصيلاً، أكد أولياء الأمور في ردهم على سؤال لقناة الإخبارية في هذا الخصوص أن الكاميرات تساهم في حفظ حقوق كل من المعلمين والطلاب في حال حصول أي تعدٍّ أو إشكال، أو مخالفات سلوكية داخل حجرة الصف الدراسي؛ وذلك بالعودة إلى تسجيلات الكاميرات، وتقديمها كدليل. كما أنها تساعد على ضبط العملية التعليمية والتدريسية أثناء الحصة الدراسية.

واعتبروا أنها إضافة مهمة أمنيًّا وتربويًّا، وتساعد على الرقابة الذاتية من الإدارة والأُسر.. مشددين على أنها ضرورية جدًّا للقضاء على أي سلوكيات خاطئة داخل الصفوف، وتساعد على انضباط المعلمين أثناء الحصص الدراسية، والمحافظة على وقت الدوام.

وفي المقابل، رفض أحد الشبان الفكرة معتبرًا أنها قد تجعل المشاعر والأجواء المدرسية داخل الصفوف مشحونة ورسمية، ويغلب عليها التشديد، كما أنها تقضي على التعامل التربوي العفوي الذي اعتدنا عليه بين المعلمين والطلاب.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
12:42 AM

آباء يؤيدون وضع كاميرات مراقبة بالفصول: ستضبط العملية التدريسية أثناء الحصص

قال إنها تمثِّل إضافة مهمة أمنيًّا وتربويًّا وتساعد على الرقابة الذاتية من الإدارة والأُسر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
127

وصف أولياء أمور إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل فصولها بالشيء الإيجابي، ويساهم في ضبط الفصول وقت الحصص الدراسية.

وتفصيلاً، أكد أولياء الأمور في ردهم على سؤال لقناة الإخبارية في هذا الخصوص أن الكاميرات تساهم في حفظ حقوق كل من المعلمين والطلاب في حال حصول أي تعدٍّ أو إشكال، أو مخالفات سلوكية داخل حجرة الصف الدراسي؛ وذلك بالعودة إلى تسجيلات الكاميرات، وتقديمها كدليل. كما أنها تساعد على ضبط العملية التعليمية والتدريسية أثناء الحصة الدراسية.

واعتبروا أنها إضافة مهمة أمنيًّا وتربويًّا، وتساعد على الرقابة الذاتية من الإدارة والأُسر.. مشددين على أنها ضرورية جدًّا للقضاء على أي سلوكيات خاطئة داخل الصفوف، وتساعد على انضباط المعلمين أثناء الحصص الدراسية، والمحافظة على وقت الدوام.

وفي المقابل، رفض أحد الشبان الفكرة معتبرًا أنها قد تجعل المشاعر والأجواء المدرسية داخل الصفوف مشحونة ورسمية، ويغلب عليها التشديد، كما أنها تقضي على التعامل التربوي العفوي الذي اعتدنا عليه بين المعلمين والطلاب.

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