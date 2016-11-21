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"حمدوك" يباشر مهامه في رئاسة الحكومة بعد التوقيع على الاتفاق السياسي

توجه لمكتبه في مجلس الوزراء

باشر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم :الأحد"، رسمياً مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، بعد التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ويقضي الاتفاق بعودة "حمدوك" إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر مجلس الوزراء في بيان أن الأمين العام للمجلس عثمان حسين عثمان، كان في استقبال عبد الله حمدوك بمقر المجلس.

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"حمدوك" يباشر مهامه في رئاسة الحكومة بعد التوقيع على الاتفاق السياسي
سبق

باشر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم :الأحد"، رسمياً مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، بعد التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ويقضي الاتفاق بعودة "حمدوك" إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر مجلس الوزراء في بيان أن الأمين العام للمجلس عثمان حسين عثمان، كان في استقبال عبد الله حمدوك بمقر المجلس.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:33 PM

"حمدوك" يباشر مهامه في رئاسة الحكومة بعد التوقيع على الاتفاق السياسي

توجه لمكتبه في مجلس الوزراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,608

باشر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم :الأحد"، رسمياً مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، بعد التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ويقضي الاتفاق بعودة "حمدوك" إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر مجلس الوزراء في بيان أن الأمين العام للمجلس عثمان حسين عثمان، كان في استقبال عبد الله حمدوك بمقر المجلس.

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