وشدد التحالف على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم، وحماية المدنيين، وفقاً لموقع "الإخبارية" على تويتر.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب.

"التحالف" يدمر منظومة دفاع جوي معاد مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-12 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب. وشدد التحالف على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم، وحماية المدنيين، وفقاً لموقع "الإخبارية" على تويتر.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 08:36 PM

"التحالف" يدمر منظومة دفاع جوي معاد مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب أكد استمراره في دعم عمليات الجيش الوطني في المحافظة للتقدم وحماية المدنيين





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب.

وشدد التحالف على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم، وحماية المدنيين، وفقاً لموقع "الإخبارية" على تويتر.