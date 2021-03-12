النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"المنصوري" مساعدًا لوزير الخارجية.. و"القاسم" نائبًا لوزير الموارد البشرية.. و"العريفي" مساعدًا لوزير النقل

بأمر الملك.. إعفاء وزير الحج والعمرة ورئيس هيئة الطيران.. وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا

"التحالف" يدمر منظومة دفاع جوي معاد مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب

أكد استمراره في دعم عمليات الجيش الوطني في المحافظة للتقدم وحماية المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب.

وشدد التحالف على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم، وحماية المدنيين، وفقاً لموقع "الإخبارية" على تويتر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف" يدمر منظومة دفاع جوي معاد مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب.

وشدد التحالف على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم، وحماية المدنيين، وفقاً لموقع "الإخبارية" على تويتر.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
08:36 PM

"التحالف" يدمر منظومة دفاع جوي معاد مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب

أكد استمراره في دعم عمليات الجيش الوطني في المحافظة للتقدم وحماية المدنيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,598

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب.

وشدد التحالف على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم، وحماية المدنيين، وفقاً لموقع "الإخبارية" على تويتر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,976
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,153
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,912
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,309

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة