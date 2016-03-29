نائب أمير الشرقية يدشن أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة.. غداً

يدشن نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، غداً الثلاثاء، أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة الشرقية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب، أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة وإشراف رئيس المجلس لكل الأعمال، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أسهما في نجاح أعمال المرحلة التأسيسية، وبناء أساس متين يستند المجلس عليه مع إطلاقه بحُلته الجديدة.