النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1194 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1164 خلال الـ24 ساعة الماضية

البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج

فشل المنتخب البرازيلي الأولمبي لكرة القدم في تجاوز نظيره ساحل العاج، وذلك بعد أن خيم التعادل السلبي بين الطرفين، في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأحد، في الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) ضمن منافسات أولمبياد طوكيو2020.
بتلك النتيجة رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ساحل العاج صاحب المركز الثاني .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج
سبق

فشل المنتخب البرازيلي الأولمبي لكرة القدم في تجاوز نظيره ساحل العاج، وذلك بعد أن خيم التعادل السلبي بين الطرفين، في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأحد، في الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) ضمن منافسات أولمبياد طوكيو2020.
بتلك النتيجة رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ساحل العاج صاحب المركز الثاني .

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
03:55 PM

البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
891

فشل المنتخب البرازيلي الأولمبي لكرة القدم في تجاوز نظيره ساحل العاج، وذلك بعد أن خيم التعادل السلبي بين الطرفين، في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأحد، في الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) ضمن منافسات أولمبياد طوكيو2020.
بتلك النتيجة رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ساحل العاج صاحب المركز الثاني .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,090
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,152
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,480
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,970

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة