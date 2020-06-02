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السياحة السعودية: يوليو القادم عودة الطلب على السفر.. هنا التفاصيل

بالمشاركة في سوق السفر الافتراضي

أكد المستشار الأول لوزارة السياحة السعودية هيثم مطر، خلال مداخلته الافتراضية في جلسات سوق السفر العربي؛ أن الطلب يعود إلى السوق، مبينًا أن المستهلكين يريدون السفر بأعداد صغيرة في الوقت الحالي بسبب عدم الوضوح الكافي للكثير من المعلومات، ولكن بداية من يوليو سنشهد عودة في الطلب على الوجهات التي سيطرت على الوضع.

وأوضح مطر أن كثيرًا من الحكومات تفرض التباعد الاجتماعي الصارم وإجراءات أخرى لإعادة بناء الثقة، لكن الضيوف سيعودون، مضيفًا أنه يجب أن يكون للوجهات السياحية خطة، ويجب أن تكون لديها استراتيجية للتعافي، ويجب أن تبدأ مفاوضات مع وكالات السفر عبر الإنترنت للتحدث إلى المستهلكين المستعدين للسفر.

ولفت مطر إلى أن السياحة ستعود على مراحل، تبدأ بالسفر الداخلي، وسيكون المسافرون المحليون أول من يعود إلى السوق، ثم السفر الإقليمي قبل الذهاب إلى العالمية، مؤكدًا أنه ستتم إعادة فتح كل وجهة، وستكون تنافسية للغاية بمجرد بدء إعادة الفتح، ويقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية إعادة بناء الثقة مع المسافرين.

يذكر أن سوق السفر العربي بدبي يقام للمرة الأولى افتراضيًّا وبرعاية ذهبية من وزارة السياحة السعودية، بمشاركة أكثر من 12 ألف مشارك من 148 دولة لحضور مجموعة من الندوات الرقمية والجلسات الحوارية واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع واللقاءات الثنائية.

سوق السفر العربي

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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السياحة السعودية: يوليو القادم عودة الطلب على السفر.. هنا التفاصيل
سبق

أكد المستشار الأول لوزارة السياحة السعودية هيثم مطر، خلال مداخلته الافتراضية في جلسات سوق السفر العربي؛ أن الطلب يعود إلى السوق، مبينًا أن المستهلكين يريدون السفر بأعداد صغيرة في الوقت الحالي بسبب عدم الوضوح الكافي للكثير من المعلومات، ولكن بداية من يوليو سنشهد عودة في الطلب على الوجهات التي سيطرت على الوضع.

وأوضح مطر أن كثيرًا من الحكومات تفرض التباعد الاجتماعي الصارم وإجراءات أخرى لإعادة بناء الثقة، لكن الضيوف سيعودون، مضيفًا أنه يجب أن يكون للوجهات السياحية خطة، ويجب أن تكون لديها استراتيجية للتعافي، ويجب أن تبدأ مفاوضات مع وكالات السفر عبر الإنترنت للتحدث إلى المستهلكين المستعدين للسفر.

ولفت مطر إلى أن السياحة ستعود على مراحل، تبدأ بالسفر الداخلي، وسيكون المسافرون المحليون أول من يعود إلى السوق، ثم السفر الإقليمي قبل الذهاب إلى العالمية، مؤكدًا أنه ستتم إعادة فتح كل وجهة، وستكون تنافسية للغاية بمجرد بدء إعادة الفتح، ويقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية إعادة بناء الثقة مع المسافرين.

يذكر أن سوق السفر العربي بدبي يقام للمرة الأولى افتراضيًّا وبرعاية ذهبية من وزارة السياحة السعودية، بمشاركة أكثر من 12 ألف مشارك من 148 دولة لحضور مجموعة من الندوات الرقمية والجلسات الحوارية واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع واللقاءات الثنائية.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
05:27 PM

السياحة السعودية: يوليو القادم عودة الطلب على السفر.. هنا التفاصيل

بالمشاركة في سوق السفر الافتراضي

A A A
خالد خليل - الرياض
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أكد المستشار الأول لوزارة السياحة السعودية هيثم مطر، خلال مداخلته الافتراضية في جلسات سوق السفر العربي؛ أن الطلب يعود إلى السوق، مبينًا أن المستهلكين يريدون السفر بأعداد صغيرة في الوقت الحالي بسبب عدم الوضوح الكافي للكثير من المعلومات، ولكن بداية من يوليو سنشهد عودة في الطلب على الوجهات التي سيطرت على الوضع.

وأوضح مطر أن كثيرًا من الحكومات تفرض التباعد الاجتماعي الصارم وإجراءات أخرى لإعادة بناء الثقة، لكن الضيوف سيعودون، مضيفًا أنه يجب أن يكون للوجهات السياحية خطة، ويجب أن تكون لديها استراتيجية للتعافي، ويجب أن تبدأ مفاوضات مع وكالات السفر عبر الإنترنت للتحدث إلى المستهلكين المستعدين للسفر.

ولفت مطر إلى أن السياحة ستعود على مراحل، تبدأ بالسفر الداخلي، وسيكون المسافرون المحليون أول من يعود إلى السوق، ثم السفر الإقليمي قبل الذهاب إلى العالمية، مؤكدًا أنه ستتم إعادة فتح كل وجهة، وستكون تنافسية للغاية بمجرد بدء إعادة الفتح، ويقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية إعادة بناء الثقة مع المسافرين.

يذكر أن سوق السفر العربي بدبي يقام للمرة الأولى افتراضيًّا وبرعاية ذهبية من وزارة السياحة السعودية، بمشاركة أكثر من 12 ألف مشارك من 148 دولة لحضور مجموعة من الندوات الرقمية والجلسات الحوارية واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع واللقاءات الثنائية.

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