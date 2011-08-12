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30.3 ملايين مكالمة في مكة خلال اليوم العاشر من ذي الحجة

"الاتصالات": زيادة استهلاك البيانات 32% عن العام الماضي

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم العاشر من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1820 تيرابايت بنسبة زيادة 32% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 746 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقةp1080 HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (299.12 ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 66%.

وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي "يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستجرام".

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 45.61 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 71.79% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.22ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 54.83 %عن العام الماضي.

وبلغ عدد المكالمات المحلية 22.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 7.6 ملايين مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99.06%.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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30.3 ملايين مكالمة في مكة خلال اليوم العاشر من ذي الحجة
سبق

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم العاشر من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1820 تيرابايت بنسبة زيادة 32% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 746 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقةp1080 HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (299.12 ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 66%.

وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي "يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستجرام".

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 45.61 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 71.79% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.22ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 54.83 %عن العام الماضي.

وبلغ عدد المكالمات المحلية 22.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 7.6 ملايين مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99.06%.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
02:29 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
04:19 PM

30.3 ملايين مكالمة في مكة خلال اليوم العاشر من ذي الحجة

"الاتصالات": زيادة استهلاك البيانات 32% عن العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم العاشر من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1820 تيرابايت بنسبة زيادة 32% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 746 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقةp1080 HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (299.12 ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 66%.

وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي "يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستجرام".

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 45.61 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 71.79% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.22ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 54.83 %عن العام الماضي.

وبلغ عدد المكالمات المحلية 22.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 7.6 ملايين مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99.06%.

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