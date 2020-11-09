النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة والولايات المتحدة.. "الحليف الموثوق" تتوج 75 من العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

محلل لـ"سبق": ستشهد تطورًا كبيرًا مع انتخاب "بايدن"

أكد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن الرياض ماضية في علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن بغض النظر عن الرئيس أو الحزب الفائز بالانتخابات، فثقل المملكة الإقليمي والتاريخي ناهيك عن 75 عامًا من العلاقات بين البلدين يعززان هذه الأدوار.

وأضاف لـ"سبق": أن "العلاقة ستشهد تطورًا أكبر في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بادين باعتبار الرياض مركز الثقل العربي وقائدة العالم الإسلامي، ورمز الاعتدال في منطقة الشرق الأوسط والمصدر الأول للنفط في العالم، ورئيسة مجموعة العشرين، وأكبر تجمع اقتصادي وسياسي في العالم".

وتابع: أنه "طوال أكثر من 75 عامًا ظلت العلاقة بين الرياض وواشنطن استراتيجية متجذرة وراسخة، بالرغم من تعدد الإدارات الأمريكية التي تولت الحكم في البيت الأبيض، والتي كانت سبع إدارات ديمقراطية وسبع إدارات جمهورية".

وأبان "الحربي": أن "السعودية كانت الحليف الموثوق به في منطقة الشروق الأوسط في الحرب على الشيوعية والحرب على الإرهاب، والتطرف والحفاظ على أمن واستقرار أسواق الطاقة وتمكين الاعتدال في المنطقة".

وبين أن هذا التجذر والرسوخ في علاقة السعودية مع الولايات المتحدة يأتي لأنه شمل أيضًا أبعادًا متعددة منها، السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والاستخباراتي والتجاري والاستثماري والعلمي والثقافي عبر أكثر من سبعة عقود.

وقال "الحربي": إن "السعودية تمتلك أكبر شراكة تجارية مع الولايات المتحدة بتبادل تجاري يتجاوز 48 مليار دولار، ويمتلك السعوديون استثمارات في الولايات المتحدة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ناهيك عن تواجد الآن أكثر من مائة ألف طالب سعودي في أمريكا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة والولايات المتحدة.. "الحليف الموثوق" تتوج 75 من العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن
سبق

أكد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن الرياض ماضية في علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن بغض النظر عن الرئيس أو الحزب الفائز بالانتخابات، فثقل المملكة الإقليمي والتاريخي ناهيك عن 75 عامًا من العلاقات بين البلدين يعززان هذه الأدوار.

وأضاف لـ"سبق": أن "العلاقة ستشهد تطورًا أكبر في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بادين باعتبار الرياض مركز الثقل العربي وقائدة العالم الإسلامي، ورمز الاعتدال في منطقة الشرق الأوسط والمصدر الأول للنفط في العالم، ورئيسة مجموعة العشرين، وأكبر تجمع اقتصادي وسياسي في العالم".

وتابع: أنه "طوال أكثر من 75 عامًا ظلت العلاقة بين الرياض وواشنطن استراتيجية متجذرة وراسخة، بالرغم من تعدد الإدارات الأمريكية التي تولت الحكم في البيت الأبيض، والتي كانت سبع إدارات ديمقراطية وسبع إدارات جمهورية".

وأبان "الحربي": أن "السعودية كانت الحليف الموثوق به في منطقة الشروق الأوسط في الحرب على الشيوعية والحرب على الإرهاب، والتطرف والحفاظ على أمن واستقرار أسواق الطاقة وتمكين الاعتدال في المنطقة".

وبين أن هذا التجذر والرسوخ في علاقة السعودية مع الولايات المتحدة يأتي لأنه شمل أيضًا أبعادًا متعددة منها، السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والاستخباراتي والتجاري والاستثماري والعلمي والثقافي عبر أكثر من سبعة عقود.

وقال "الحربي": إن "السعودية تمتلك أكبر شراكة تجارية مع الولايات المتحدة بتبادل تجاري يتجاوز 48 مليار دولار، ويمتلك السعوديون استثمارات في الولايات المتحدة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ناهيك عن تواجد الآن أكثر من مائة ألف طالب سعودي في أمريكا".

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:59 PM

المملكة والولايات المتحدة.. "الحليف الموثوق" تتوج 75 من العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

محلل لـ"سبق": ستشهد تطورًا كبيرًا مع انتخاب "بايدن"

A A A
زيد الخمشي - الرياض
1
1,312

أكد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن الرياض ماضية في علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن بغض النظر عن الرئيس أو الحزب الفائز بالانتخابات، فثقل المملكة الإقليمي والتاريخي ناهيك عن 75 عامًا من العلاقات بين البلدين يعززان هذه الأدوار.

وأضاف لـ"سبق": أن "العلاقة ستشهد تطورًا أكبر في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بادين باعتبار الرياض مركز الثقل العربي وقائدة العالم الإسلامي، ورمز الاعتدال في منطقة الشرق الأوسط والمصدر الأول للنفط في العالم، ورئيسة مجموعة العشرين، وأكبر تجمع اقتصادي وسياسي في العالم".

وتابع: أنه "طوال أكثر من 75 عامًا ظلت العلاقة بين الرياض وواشنطن استراتيجية متجذرة وراسخة، بالرغم من تعدد الإدارات الأمريكية التي تولت الحكم في البيت الأبيض، والتي كانت سبع إدارات ديمقراطية وسبع إدارات جمهورية".

وأبان "الحربي": أن "السعودية كانت الحليف الموثوق به في منطقة الشروق الأوسط في الحرب على الشيوعية والحرب على الإرهاب، والتطرف والحفاظ على أمن واستقرار أسواق الطاقة وتمكين الاعتدال في المنطقة".

وبين أن هذا التجذر والرسوخ في علاقة السعودية مع الولايات المتحدة يأتي لأنه شمل أيضًا أبعادًا متعددة منها، السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والاستخباراتي والتجاري والاستثماري والعلمي والثقافي عبر أكثر من سبعة عقود.

وقال "الحربي": إن "السعودية تمتلك أكبر شراكة تجارية مع الولايات المتحدة بتبادل تجاري يتجاوز 48 مليار دولار، ويمتلك السعوديون استثمارات في الولايات المتحدة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ناهيك عن تواجد الآن أكثر من مائة ألف طالب سعودي في أمريكا".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,664
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,107
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,147

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة