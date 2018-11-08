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مستشفى أبها ينهي معاناة طفل من التهاب صديدي مزمن

أُجريت له عملية باستخدام جهاز (TSF)

تمكن - بفضل الله - فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال؛ من إنهاء معاناة طفل كان يعاني من التهاب صديدي مزمن في عظمة الفخذ منذ أكثر من عام.

جاء ذلك على يد فريق طبي مؤلف من: رئيس قسم عظام الأطفال الدكتور مهدي القرني، والدكتور ظافر يوسف عباس.

وقال مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور علي مستور: إن هذا الطفل عانى سابقاً قبل دخوله المستشفى من أثر الالتهاب، إضافة إلى أنه تعرض لكسر بالفخذ ناجم عن ضعف العظم بسبب الالتهاب؛ ما نتج عنه تشوه بالفخذ، وميلان شديد مع استمرار الالتهاب.

وبعد استقبال الطفل تم تقييم حالته وأُخضِعت الحالة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وأظهرت الأشعة المقطعية والمغناطيسية امتداد الالتهاب؛ حيث تبين أنه يشمل ثلث عظمة الفخذ.

وأضاف: عقب اكتمال الإجراءات أُجريت العملية بتركيب جهاز التثبيت الخارجي الحلقي (TSF) على الفخذ وإصلاح الميلان بالفخذ بشكل كامل، مع إزالة القطع العظمية الملتهبة بعملية واحدة؛ حيث إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية بمستشفى أبها للولادة والأطفال.

وقدم فريق العمل شكرهم لمدير عام الشؤون الصحية في عسير، خالد بن عائض عسيري؛ على دعمه ومتابعته المستمرة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية؛ ما سوف يسهم في تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى أبها ينهي معاناة طفل من التهاب صديدي مزمن
سبق

تمكن - بفضل الله - فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال؛ من إنهاء معاناة طفل كان يعاني من التهاب صديدي مزمن في عظمة الفخذ منذ أكثر من عام.

جاء ذلك على يد فريق طبي مؤلف من: رئيس قسم عظام الأطفال الدكتور مهدي القرني، والدكتور ظافر يوسف عباس.

وقال مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور علي مستور: إن هذا الطفل عانى سابقاً قبل دخوله المستشفى من أثر الالتهاب، إضافة إلى أنه تعرض لكسر بالفخذ ناجم عن ضعف العظم بسبب الالتهاب؛ ما نتج عنه تشوه بالفخذ، وميلان شديد مع استمرار الالتهاب.

وبعد استقبال الطفل تم تقييم حالته وأُخضِعت الحالة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وأظهرت الأشعة المقطعية والمغناطيسية امتداد الالتهاب؛ حيث تبين أنه يشمل ثلث عظمة الفخذ.

وأضاف: عقب اكتمال الإجراءات أُجريت العملية بتركيب جهاز التثبيت الخارجي الحلقي (TSF) على الفخذ وإصلاح الميلان بالفخذ بشكل كامل، مع إزالة القطع العظمية الملتهبة بعملية واحدة؛ حيث إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية بمستشفى أبها للولادة والأطفال.

وقدم فريق العمل شكرهم لمدير عام الشؤون الصحية في عسير، خالد بن عائض عسيري؛ على دعمه ومتابعته المستمرة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية؛ ما سوف يسهم في تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
05:29 PM

مستشفى أبها ينهي معاناة طفل من التهاب صديدي مزمن

أُجريت له عملية باستخدام جهاز (TSF)

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رائد القرفي - أبها
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تمكن - بفضل الله - فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال؛ من إنهاء معاناة طفل كان يعاني من التهاب صديدي مزمن في عظمة الفخذ منذ أكثر من عام.

جاء ذلك على يد فريق طبي مؤلف من: رئيس قسم عظام الأطفال الدكتور مهدي القرني، والدكتور ظافر يوسف عباس.

وقال مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور علي مستور: إن هذا الطفل عانى سابقاً قبل دخوله المستشفى من أثر الالتهاب، إضافة إلى أنه تعرض لكسر بالفخذ ناجم عن ضعف العظم بسبب الالتهاب؛ ما نتج عنه تشوه بالفخذ، وميلان شديد مع استمرار الالتهاب.

وبعد استقبال الطفل تم تقييم حالته وأُخضِعت الحالة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وأظهرت الأشعة المقطعية والمغناطيسية امتداد الالتهاب؛ حيث تبين أنه يشمل ثلث عظمة الفخذ.

وأضاف: عقب اكتمال الإجراءات أُجريت العملية بتركيب جهاز التثبيت الخارجي الحلقي (TSF) على الفخذ وإصلاح الميلان بالفخذ بشكل كامل، مع إزالة القطع العظمية الملتهبة بعملية واحدة؛ حيث إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية بمستشفى أبها للولادة والأطفال.

وقدم فريق العمل شكرهم لمدير عام الشؤون الصحية في عسير، خالد بن عائض عسيري؛ على دعمه ومتابعته المستمرة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية؛ ما سوف يسهم في تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة.

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