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شاهد.. "نور" يجمع شخصيات بارزة في "البودكاست" ليسردوا تجاربهم

اختلاف في الكيفية والتحضير واتفاق على الانتشار

جمع مهرجان "نور للثقافة والفنون" الذي تقيمه الشركة السعودية للكهرباء ثلاث شخصيات خليجية بارزة في عالم "البودكاست" ليسردوا تجاربهم الثرية على الرغم من اختلافهم في الكيفية التي يتم تقديمه فيها، فضلاً عن أسلوب التحضير، خصوصاً مع انتشار البودكاست في الآونة الأخيرة في العالم العربي، ولا سيما في المملكة العربية السعودية.

وعلى مسرح "نور"، وقفت الشخصيات الثلاث: الدكتور محمد قاسم صاحب "بودكاست السايوير"، الذي يقدم محتوى علميًا ثقافيًا، وحسين الحجاب منتج "بودكاست لسن"، ويقدم مادة تساهم في تطوير قدرات الفرد في فن الخطابة، وعبدالله الحواس "بودكاست فصحى"، الذي يقدم مادة مقروءة بالفحصى، بالإضافة إلى رامي طيبة مقدم ومدير الندوة ويقدم بودكاست "علم إف إم"، برعاية "سبق".

وعن تجاربهم في عالم البودكاست، قال المتحدثون إن التجربة بدأت بأعداد بسيطة البودكاستات المقدمّة للمحتوى الثقافي، وبعدد قليل من المستمعين، حيث لم يكن العالم العربي مستعدًا لذلك الوسط الجديد في الأيام الأولى من الانتشار، حتى إن غالبية الناس لم تعرف الفرق بين البرودكاست المتعارف عليه والبودكاست الحديث النشأة، إلى أن أصبح جزءًا لا يتجزء من حياة الفرد اليومية، فأصبح المستمع العربي يقضي ساعات طويلة في الاستماع للبودكاست في السيارة مستبدلاً الراديو، وأثناء الرياضة، وغيرها .

وبين المحاورون أهمية البودكاست في نشر الثقافة من خلال أداة بسيطة وسهلة لا تحتاج إلى رأس مال كبير لإنتاجه، كما هو الحال في الاستوديوهات الرسمية، ولا قدرات مميزة مثل الصوت الرخيم أو أجهزه معقدة لإنشائه، وحثوا الناس على إنتاج بودكاست خاص بهم أن توفرت لديهم مادة تستحق النشر.

ومن جملة ما نصحوا به المهتمين بهذا المجال الإثرائي أن يسارعوا بالعمل بدلاً من الانتظار لمدة طويلة، وكذلك الاستمرار بتقديم مادة منتظمة في أوقات محددة وثابتة.

واختلفت الشخصيات الثلاث في الكيفية التي يقدمون فيها البودكاست، فمنهم من يقدمه بلغة عربية بيضاء قريبة من اللهجة العامية الخليجية، وفضل آخرون بالالتزام بلغة عربية فصيحة، واختلفوا أيضًا بأسلوب التحضير، فمنهم ما يجهز مادة مكتوبة بكامل تفاصيلها، وفضل آخرون النقاش والحوار الذي يتم التحضير له مسبقًا ويطرح عفوياً وطبيعياً.

يذكر أن "البودكاست" هو سلسلة من الحلقات المسجّلة صوتيًا المتاحة عبر مواقع الإنترنت، والتي عادةً يمكنك الوصول إليها من خلال موقع ناشر البودكاست والتطبيقات المخصصة لها على الهاتف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "نور" يجمع شخصيات بارزة في "البودكاست" ليسردوا تجاربهم
سبق

جمع مهرجان "نور للثقافة والفنون" الذي تقيمه الشركة السعودية للكهرباء ثلاث شخصيات خليجية بارزة في عالم "البودكاست" ليسردوا تجاربهم الثرية على الرغم من اختلافهم في الكيفية التي يتم تقديمه فيها، فضلاً عن أسلوب التحضير، خصوصاً مع انتشار البودكاست في الآونة الأخيرة في العالم العربي، ولا سيما في المملكة العربية السعودية.

وعلى مسرح "نور"، وقفت الشخصيات الثلاث: الدكتور محمد قاسم صاحب "بودكاست السايوير"، الذي يقدم محتوى علميًا ثقافيًا، وحسين الحجاب منتج "بودكاست لسن"، ويقدم مادة تساهم في تطوير قدرات الفرد في فن الخطابة، وعبدالله الحواس "بودكاست فصحى"، الذي يقدم مادة مقروءة بالفحصى، بالإضافة إلى رامي طيبة مقدم ومدير الندوة ويقدم بودكاست "علم إف إم"، برعاية "سبق".

وعن تجاربهم في عالم البودكاست، قال المتحدثون إن التجربة بدأت بأعداد بسيطة البودكاستات المقدمّة للمحتوى الثقافي، وبعدد قليل من المستمعين، حيث لم يكن العالم العربي مستعدًا لذلك الوسط الجديد في الأيام الأولى من الانتشار، حتى إن غالبية الناس لم تعرف الفرق بين البرودكاست المتعارف عليه والبودكاست الحديث النشأة، إلى أن أصبح جزءًا لا يتجزء من حياة الفرد اليومية، فأصبح المستمع العربي يقضي ساعات طويلة في الاستماع للبودكاست في السيارة مستبدلاً الراديو، وأثناء الرياضة، وغيرها .

وبين المحاورون أهمية البودكاست في نشر الثقافة من خلال أداة بسيطة وسهلة لا تحتاج إلى رأس مال كبير لإنتاجه، كما هو الحال في الاستوديوهات الرسمية، ولا قدرات مميزة مثل الصوت الرخيم أو أجهزه معقدة لإنشائه، وحثوا الناس على إنتاج بودكاست خاص بهم أن توفرت لديهم مادة تستحق النشر.

ومن جملة ما نصحوا به المهتمين بهذا المجال الإثرائي أن يسارعوا بالعمل بدلاً من الانتظار لمدة طويلة، وكذلك الاستمرار بتقديم مادة منتظمة في أوقات محددة وثابتة.

واختلفت الشخصيات الثلاث في الكيفية التي يقدمون فيها البودكاست، فمنهم من يقدمه بلغة عربية بيضاء قريبة من اللهجة العامية الخليجية، وفضل آخرون بالالتزام بلغة عربية فصيحة، واختلفوا أيضًا بأسلوب التحضير، فمنهم ما يجهز مادة مكتوبة بكامل تفاصيلها، وفضل آخرون النقاش والحوار الذي يتم التحضير له مسبقًا ويطرح عفوياً وطبيعياً.

يذكر أن "البودكاست" هو سلسلة من الحلقات المسجّلة صوتيًا المتاحة عبر مواقع الإنترنت، والتي عادةً يمكنك الوصول إليها من خلال موقع ناشر البودكاست والتطبيقات المخصصة لها على الهاتف.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
07:35 PM

شاهد.. "نور" يجمع شخصيات بارزة في "البودكاست" ليسردوا تجاربهم

اختلاف في الكيفية والتحضير واتفاق على الانتشار

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عيسى الحربي - الرياض
0
1,445

جمع مهرجان "نور للثقافة والفنون" الذي تقيمه الشركة السعودية للكهرباء ثلاث شخصيات خليجية بارزة في عالم "البودكاست" ليسردوا تجاربهم الثرية على الرغم من اختلافهم في الكيفية التي يتم تقديمه فيها، فضلاً عن أسلوب التحضير، خصوصاً مع انتشار البودكاست في الآونة الأخيرة في العالم العربي، ولا سيما في المملكة العربية السعودية.

وعلى مسرح "نور"، وقفت الشخصيات الثلاث: الدكتور محمد قاسم صاحب "بودكاست السايوير"، الذي يقدم محتوى علميًا ثقافيًا، وحسين الحجاب منتج "بودكاست لسن"، ويقدم مادة تساهم في تطوير قدرات الفرد في فن الخطابة، وعبدالله الحواس "بودكاست فصحى"، الذي يقدم مادة مقروءة بالفحصى، بالإضافة إلى رامي طيبة مقدم ومدير الندوة ويقدم بودكاست "علم إف إم"، برعاية "سبق".

وعن تجاربهم في عالم البودكاست، قال المتحدثون إن التجربة بدأت بأعداد بسيطة البودكاستات المقدمّة للمحتوى الثقافي، وبعدد قليل من المستمعين، حيث لم يكن العالم العربي مستعدًا لذلك الوسط الجديد في الأيام الأولى من الانتشار، حتى إن غالبية الناس لم تعرف الفرق بين البرودكاست المتعارف عليه والبودكاست الحديث النشأة، إلى أن أصبح جزءًا لا يتجزء من حياة الفرد اليومية، فأصبح المستمع العربي يقضي ساعات طويلة في الاستماع للبودكاست في السيارة مستبدلاً الراديو، وأثناء الرياضة، وغيرها .

وبين المحاورون أهمية البودكاست في نشر الثقافة من خلال أداة بسيطة وسهلة لا تحتاج إلى رأس مال كبير لإنتاجه، كما هو الحال في الاستوديوهات الرسمية، ولا قدرات مميزة مثل الصوت الرخيم أو أجهزه معقدة لإنشائه، وحثوا الناس على إنتاج بودكاست خاص بهم أن توفرت لديهم مادة تستحق النشر.

ومن جملة ما نصحوا به المهتمين بهذا المجال الإثرائي أن يسارعوا بالعمل بدلاً من الانتظار لمدة طويلة، وكذلك الاستمرار بتقديم مادة منتظمة في أوقات محددة وثابتة.

واختلفت الشخصيات الثلاث في الكيفية التي يقدمون فيها البودكاست، فمنهم من يقدمه بلغة عربية بيضاء قريبة من اللهجة العامية الخليجية، وفضل آخرون بالالتزام بلغة عربية فصيحة، واختلفوا أيضًا بأسلوب التحضير، فمنهم ما يجهز مادة مكتوبة بكامل تفاصيلها، وفضل آخرون النقاش والحوار الذي يتم التحضير له مسبقًا ويطرح عفوياً وطبيعياً.

يذكر أن "البودكاست" هو سلسلة من الحلقات المسجّلة صوتيًا المتاحة عبر مواقع الإنترنت، والتي عادةً يمكنك الوصول إليها من خلال موقع ناشر البودكاست والتطبيقات المخصصة لها على الهاتف.

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