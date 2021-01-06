وكان الفريق الطبي بقيادة الدكتور علي عبدالله استشاري أمراض النساء والولادة، والدكتورة سارة الشقيقي أخصائية النساء والولادة، والدكتورة حياة أحمد طبيبة مقيمة نساء وولادة، وأخصائي التخدير الدكتور مازن، وفني التخدير علي القحطاني.

وقد كانت المريضة تعاني من عدم الإنجاب بسبب الورم الذي تسبب أيضاً بآلام في البطن نتيجة ضغطه على الأمعاء والحالب والمثانة.

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال من إجراء عملية ناجحة لمريضة لاستئصال ورم يصل وزنه إلى قرابة 915 جرامًا.

عملية جراحية ناجحة بمستشفى الولادة بخميس مشيط تستأصل ورماً يزن 915 جرامًا من مريضة بندر آل عوض سبق 2021-01-06 تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال من إجراء عملية ناجحة لمريضة لاستئصال ورم يصل وزنه إلى قرابة 915 جرامًا. وقد كانت المريضة تعاني من عدم الإنجاب بسبب الورم الذي تسبب أيضاً بآلام في البطن نتيجة ضغطه على الأمعاء والحالب والمثانة. وتتمتع المريضة بصحة جيدة - ولله الحمد - وحالتها مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية. وكان الفريق الطبي بقيادة الدكتور علي عبدالله استشاري أمراض النساء والولادة، والدكتورة سارة الشقيقي أخصائية النساء والولادة، والدكتورة حياة أحمد طبيبة مقيمة نساء وولادة، وأخصائي التخدير الدكتور مازن، وفني التخدير علي القحطاني.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 04:31 PM

عملية جراحية ناجحة بمستشفى الولادة بخميس مشيط تستأصل ورماً يزن 915 جرامًا من مريضة كانت تعاني من عدم الإنجاب لضغطه على الأمعاء والحالب والمثانة





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تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال من إجراء عملية ناجحة لمريضة لاستئصال ورم يصل وزنه إلى قرابة 915 جرامًا.

وقد كانت المريضة تعاني من عدم الإنجاب بسبب الورم الذي تسبب أيضاً بآلام في البطن نتيجة ضغطه على الأمعاء والحالب والمثانة.

وتتمتع المريضة بصحة جيدة - ولله الحمد - وحالتها مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية.

وكان الفريق الطبي بقيادة الدكتور علي عبدالله استشاري أمراض النساء والولادة، والدكتورة سارة الشقيقي أخصائية النساء والولادة، والدكتورة حياة أحمد طبيبة مقيمة نساء وولادة، وأخصائي التخدير الدكتور مازن، وفني التخدير علي القحطاني.