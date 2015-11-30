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"مدن" تغطّي جميع عملياتها بمعايير "الآيزو 9001:2015 "

"العبدالكريم": نسعى دائماً لتحقيق رضا شركائنا الصناعيين

حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" إنجازاً جديداً في مسيرتها لتمكين الصناعة، بحصولها على شهادة الآيزو 9001:2015 لتصبح جميع عملياتها وإجراءاتها والخدمات والمنتجات المقدمة لشركائها وفق معايير الجودة العالمية.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المُكلّف قصي العبدالكريم، إن "مدن" تسعى دائماً لتحقيق رضا شركائها الصناعيين بضمان تقديم أفضل الخدمات طبقاً لأرقى المعايير والمواصفات العالمية ضمن مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفي إطار دورها المحوري برؤية المملكة 2030.

وأضاف: "مدن" تسلمت "شهادة الجودة" الأسبوع الماضي، وفق معايير ومتطلبات "الآيزو 9001:2015"، وهو إنجاز جديد وجدير بثقة الشركاء المستثمرين، وخطوة مهمة لإسهام في النهوض بالقطاع الصناعي كرافد استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأردف "العبدالكريم": خلال الفترة الأخيرة دأبت "مدن" على تطوير أدائها العام على أسس علمية، لترتقي تدريجياً بمعايير "الآيزو 9001:2015" المطبقة على قطاع التشغيل إلى جميع عملياتها وإجراءاتها المتعلقة بتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي مما يضمن استدامة الوفاء بجميع متطلبات الشركاء.

وأشار إلى أن "مدن" تستهدف تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق مفاهيم التحوُّل الرقمي سعياً لإيجاد مدن صناعية ذكية ومتكاملة تعمل وفق أحدث الأسس التقنية لمنافسة نظيراتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدن" تغطّي جميع عملياتها بمعايير "الآيزو 9001:2015 "
سبق

حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" إنجازاً جديداً في مسيرتها لتمكين الصناعة، بحصولها على شهادة الآيزو 9001:2015 لتصبح جميع عملياتها وإجراءاتها والخدمات والمنتجات المقدمة لشركائها وفق معايير الجودة العالمية.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المُكلّف قصي العبدالكريم، إن "مدن" تسعى دائماً لتحقيق رضا شركائها الصناعيين بضمان تقديم أفضل الخدمات طبقاً لأرقى المعايير والمواصفات العالمية ضمن مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفي إطار دورها المحوري برؤية المملكة 2030.

وأضاف: "مدن" تسلمت "شهادة الجودة" الأسبوع الماضي، وفق معايير ومتطلبات "الآيزو 9001:2015"، وهو إنجاز جديد وجدير بثقة الشركاء المستثمرين، وخطوة مهمة لإسهام في النهوض بالقطاع الصناعي كرافد استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأردف "العبدالكريم": خلال الفترة الأخيرة دأبت "مدن" على تطوير أدائها العام على أسس علمية، لترتقي تدريجياً بمعايير "الآيزو 9001:2015" المطبقة على قطاع التشغيل إلى جميع عملياتها وإجراءاتها المتعلقة بتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي مما يضمن استدامة الوفاء بجميع متطلبات الشركاء.

وأشار إلى أن "مدن" تستهدف تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق مفاهيم التحوُّل الرقمي سعياً لإيجاد مدن صناعية ذكية ومتكاملة تعمل وفق أحدث الأسس التقنية لمنافسة نظيراتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
02:44 PM

"مدن" تغطّي جميع عملياتها بمعايير "الآيزو 9001:2015 "

"العبدالكريم": نسعى دائماً لتحقيق رضا شركائنا الصناعيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" إنجازاً جديداً في مسيرتها لتمكين الصناعة، بحصولها على شهادة الآيزو 9001:2015 لتصبح جميع عملياتها وإجراءاتها والخدمات والمنتجات المقدمة لشركائها وفق معايير الجودة العالمية.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المُكلّف قصي العبدالكريم، إن "مدن" تسعى دائماً لتحقيق رضا شركائها الصناعيين بضمان تقديم أفضل الخدمات طبقاً لأرقى المعايير والمواصفات العالمية ضمن مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفي إطار دورها المحوري برؤية المملكة 2030.

وأضاف: "مدن" تسلمت "شهادة الجودة" الأسبوع الماضي، وفق معايير ومتطلبات "الآيزو 9001:2015"، وهو إنجاز جديد وجدير بثقة الشركاء المستثمرين، وخطوة مهمة لإسهام في النهوض بالقطاع الصناعي كرافد استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأردف "العبدالكريم": خلال الفترة الأخيرة دأبت "مدن" على تطوير أدائها العام على أسس علمية، لترتقي تدريجياً بمعايير "الآيزو 9001:2015" المطبقة على قطاع التشغيل إلى جميع عملياتها وإجراءاتها المتعلقة بتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي مما يضمن استدامة الوفاء بجميع متطلبات الشركاء.

وأشار إلى أن "مدن" تستهدف تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق مفاهيم التحوُّل الرقمي سعياً لإيجاد مدن صناعية ذكية ومتكاملة تعمل وفق أحدث الأسس التقنية لمنافسة نظيراتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

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