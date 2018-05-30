في أول تعليق فلسطيني على حكومة "بينيت- لابيد".. مسؤول: ستكون يمينية متطرفة

اعتبرها لن تختلف عن إدارة "نتنياهو"

في أول رد فعل فلسطيني على إعلان رئيس حزب يمينا الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الأحد) سعيه لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، قال مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن الفلسطينيين يرون أن حكومة بينيت-لابيد ستكون يمينية متطرفة ولا تختلف عن إدارة بنيامين نتنياهو"؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأعلن "بينيت" قبل قليل سعيه لتشكيل حكومة ائتلافية مع رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.