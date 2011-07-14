النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

24 ألفًا يتوجهون للحج من المحافظات اليمنية كافة

بما فيها القابعة تحت سيطرة الحوثيين

ينطلق خلال الأيام المقبلة نحو 24 ألف حاج من محافظات الجمهورية اليمنية كافة، بما فيها المناطق القابعة تحت سيطرة الانقلابيين لأداء مناسك الحج، وسط ترتيبات من الجهات الحكومية بالسعودية.

وأعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية الانتهاء من التجهيزات والترتيبات النهائية كافة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مبينًا أن الوزارة تعمل ليل نهار بمتابعة مستمرة واهتمام كبير وتوجيهات رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المساكن والتغذية والنقل، وفقًا للشروط والمعايير المتبعة كل عام، التي حققت بشكل كبير رضا ضيوف الرحمن.

وثمَّن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني جهود السعودية، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وقيادة وزارتَي الداخلية والحج والعمرة، وسفارة خادم الحرمين الشريفين، وكل الجهات ذات العلاقة، على تسهيل كل إجراءات الحجاج، ولاسيما اليمنيين.

وأشار "عطية" إلى أن وزارته سخَّرت كل إمكاناتها وطاقاتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مبينًا أن طاقم بعثة الحج يعمل على مدار الساعة في متابعة كل الإجراءات، حتى يصل الحجاج، ويؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
24 ألفًا يتوجهون للحج من المحافظات اليمنية كافة
سبق

ينطلق خلال الأيام المقبلة نحو 24 ألف حاج من محافظات الجمهورية اليمنية كافة، بما فيها المناطق القابعة تحت سيطرة الانقلابيين لأداء مناسك الحج، وسط ترتيبات من الجهات الحكومية بالسعودية.

وأعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية الانتهاء من التجهيزات والترتيبات النهائية كافة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مبينًا أن الوزارة تعمل ليل نهار بمتابعة مستمرة واهتمام كبير وتوجيهات رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المساكن والتغذية والنقل، وفقًا للشروط والمعايير المتبعة كل عام، التي حققت بشكل كبير رضا ضيوف الرحمن.

وثمَّن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني جهود السعودية، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وقيادة وزارتَي الداخلية والحج والعمرة، وسفارة خادم الحرمين الشريفين، وكل الجهات ذات العلاقة، على تسهيل كل إجراءات الحجاج، ولاسيما اليمنيين.

وأشار "عطية" إلى أن وزارته سخَّرت كل إمكاناتها وطاقاتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مبينًا أن طاقم بعثة الحج يعمل على مدار الساعة في متابعة كل الإجراءات، حتى يصل الحجاج، ويؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
11:31 PM

24 ألفًا يتوجهون للحج من المحافظات اليمنية كافة

بما فيها القابعة تحت سيطرة الحوثيين

A A A
فهد كاملي - الرياض
0
2,900

ينطلق خلال الأيام المقبلة نحو 24 ألف حاج من محافظات الجمهورية اليمنية كافة، بما فيها المناطق القابعة تحت سيطرة الانقلابيين لأداء مناسك الحج، وسط ترتيبات من الجهات الحكومية بالسعودية.

وأعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية الانتهاء من التجهيزات والترتيبات النهائية كافة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مبينًا أن الوزارة تعمل ليل نهار بمتابعة مستمرة واهتمام كبير وتوجيهات رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المساكن والتغذية والنقل، وفقًا للشروط والمعايير المتبعة كل عام، التي حققت بشكل كبير رضا ضيوف الرحمن.

وثمَّن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني جهود السعودية، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وقيادة وزارتَي الداخلية والحج والعمرة، وسفارة خادم الحرمين الشريفين، وكل الجهات ذات العلاقة، على تسهيل كل إجراءات الحجاج، ولاسيما اليمنيين.

وأشار "عطية" إلى أن وزارته سخَّرت كل إمكاناتها وطاقاتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مبينًا أن طاقم بعثة الحج يعمل على مدار الساعة في متابعة كل الإجراءات، حتى يصل الحجاج، ويؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,951
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,775
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,963
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,736

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة