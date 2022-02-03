غدًا.. انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بالصين 2022.. حضورٌ أول للسعودية

يشارك في منافساتها 3000 لاعب ولاعبة في 15 لعبة وتستمر حتى 20 فبراير

تنطلق يوم غد الجمعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، وتستمر حتى 20 فبراير في العاصمة الصينية بكين، وعلى عكس دورة الألعاب الصيفية بطوكيو التي تأخرت لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا؛ ستبدأ الألعاب الأولمبية الشتوية في الوقت المحدد.

وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية خلال 14 عامًا، بعد أن أقيمت أيضًا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008؛ في حين أن هذه الألعاب ستتمحور في نفس المنطقة من بكين مثل أولمبياد 2008، والأحداث الجبلية ستقام في منتجعات يانكينغ وتشانغجياكو، وستقام العديد من الأحداث؛ بما في ذلك الجولات التمهيدية للهوكي والكرلنج والتزلج الحر، بالإضافة إلى بعض مسابقات الرقص على الجليد قبل ساعات من مراسم الافتتاح.

السعودية للمرة الأولى:

تشارك المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" بثلاثة لاعبين هم "فائق عابدي- وسلمان الهويش- وراكان رضا"، بعد تحقيقهم النقاط التأهيلية، كأول ثلاثي سعودي خليجي يتأهل للأولمبياد الشتوي؛ حيث جاء تأهلهم للمرة الأولى في تاريخ المملكة في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية "التزلج الألبي".

وأضافت الألعاب الأولمبية مسابقات مختلفة بين الجنسين في التزلج الهوائي الحر، والتزلج على الجليد، والقفز على الجليد، بالإضافة إلى تتابع مختلط في التزلج السريع على مضمار قصير، كما ستشهد هذه الألعاب أيضًا التزلج الحر الكبير في الهواء، بالإضافة إلى مزلقة سيدات لشخص واحد، تسمى المونوبوب.

عدد المشاركين والألعاب:

يشارك في المنافسات نحو 3000 لاعب ولاعبة في 15 لعبة تشمل: التزلج السريع، والتزلج الفني على الجليد، والزلاجة الجماعية، والتزلج الريفي، والتزلج النوردي المزدوج، وهوكي الجليد، والكيرلنج، والبياثلون، والتزلج الألبي، والتزلج الحر، والتزلج السريع على مضمار قصير، والقفز التزلجي، والتزلج على الثلوج، والزحافات الثلجية، والزلاجات الصدرية.

الحضور الجماهيري مرفوض:

كان المنظمون يأملون في السماح للمتفرجين من الصين بحضور الأحداث بقدرة محدودة، لكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا والمتحورات الأخرى أجبرهم على إلغاء هذه الخطة، وتم الإعلان عن السماح لمجموعات قليلة سيتلقون دعوات حضور.

أهم الأحداث:

سيستمر التزلج على الجليد في معظم أيام أولمبياد بكين؛ لكن من أهم الأحداث والأكثر مشاهدة، يُتوقع أن تكون أحداث منح الميداليات في 10 فبراير للرجال، و17 فبراير للسيدات و19 فبراير للزوجي، وستكون مباراة الهوكي للميدالية الذهبية للرجال يوم 20 فبراير، ومباراة الميدالية الذهبية للسيدات يوم 17 فبراير.

هل يجب أن يكون المشاركون مُلَقّحين؟!

سيتعين على أي شخص يدخل في المناطق المحددة للسكن ومواقع المنافسات، أن يكون ملقحًا بالكامل، وقد سمح منظمو الأولمبياد بإعفاءات طبية للرياضيين؛ لكن بشرط ضرورة الحجر الصحي لمدة 21 يومًا قبل السماح لهم بالدخول إلى مواقع المنافسات.

اختبار الرياضيين لفيروس كورونا:

وفقًا لتصريحات مسؤولين؛ فإن بكين ستُجري اختبارات يومية لكل فرد داخل المناطق المحددة لهذه المناسبة.