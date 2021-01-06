النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهلال الأحمر بحائل نفّذ 6.700 ساعة تطوعية خلال 2020

هدفت لتقديم الخدمات الإسعافية ورفع الوعي بالتعامل مع الطوارئ

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، خلال العام الماضي 2020م، أكثر من 6.698 ساعة تطوعية من خلال 751 متطوعاً ومتطوعة.

جاء ذلك من خلال عدد من الأعمال والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لخدمة المجتمع من خلال المشاركة في المناسبات الرياضية والمهرجانات والوجود في المجمعات التجارية والأماكن العامة؛ بهدف تقديم الخدمات الإسعافية ورفع مستوى الوعي بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات الطارئة واستفاد منها 27.270 شخصاً.

وقد شاركت الفرق التطوعية للهلال الأحمر البالغ عددها 356 فرقة في تنفيذ نِقَاط الفرز البصري من خلال مبادرة "الجمعة يوماً للتطوع" ونقاط الفرز للمرافق العامة والدوائر الحكومية والخاصة لزيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وفرت الهيئة خلال العام الماضي (119) فرصة تطوعية بمنطقة حائل عبر منصتها للتطوع.

وعلى صعيد الخدمات التطوعية الإسعافية؛ تلقت الفرق التطوعية 27.528 بلاغاً من خلال وجودها في المناسبات المجتمعية والأماكن العامة وجرى التعامل معها في الموقع، فيما تمكنت من نقل 258 حالة إلى المنشآت الصحية لاستكمال الإجراءات العلاجية في المستشفى.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء، أن الهيئة تسعى لتقديم الدعم والتطوير للمتطوعين والمتطوعات وتوفير البرامج التي تمكن من تقديم الخدمات التطوعية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، إيماناً منها بأهمية دور العمل التطوعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة.

هيئة الهلال الأحمر السعودي حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهلال الأحمر بحائل نفّذ 6.700 ساعة تطوعية خلال 2020
سبق

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، خلال العام الماضي 2020م، أكثر من 6.698 ساعة تطوعية من خلال 751 متطوعاً ومتطوعة.

جاء ذلك من خلال عدد من الأعمال والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لخدمة المجتمع من خلال المشاركة في المناسبات الرياضية والمهرجانات والوجود في المجمعات التجارية والأماكن العامة؛ بهدف تقديم الخدمات الإسعافية ورفع مستوى الوعي بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات الطارئة واستفاد منها 27.270 شخصاً.

وقد شاركت الفرق التطوعية للهلال الأحمر البالغ عددها 356 فرقة في تنفيذ نِقَاط الفرز البصري من خلال مبادرة "الجمعة يوماً للتطوع" ونقاط الفرز للمرافق العامة والدوائر الحكومية والخاصة لزيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وفرت الهيئة خلال العام الماضي (119) فرصة تطوعية بمنطقة حائل عبر منصتها للتطوع.

وعلى صعيد الخدمات التطوعية الإسعافية؛ تلقت الفرق التطوعية 27.528 بلاغاً من خلال وجودها في المناسبات المجتمعية والأماكن العامة وجرى التعامل معها في الموقع، فيما تمكنت من نقل 258 حالة إلى المنشآت الصحية لاستكمال الإجراءات العلاجية في المستشفى.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء، أن الهيئة تسعى لتقديم الدعم والتطوير للمتطوعين والمتطوعات وتوفير البرامج التي تمكن من تقديم الخدمات التطوعية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، إيماناً منها بأهمية دور العمل التطوعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
03:02 PM

الهلال الأحمر بحائل نفّذ 6.700 ساعة تطوعية خلال 2020

هدفت لتقديم الخدمات الإسعافية ورفع الوعي بالتعامل مع الطوارئ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
108

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، خلال العام الماضي 2020م، أكثر من 6.698 ساعة تطوعية من خلال 751 متطوعاً ومتطوعة.

جاء ذلك من خلال عدد من الأعمال والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لخدمة المجتمع من خلال المشاركة في المناسبات الرياضية والمهرجانات والوجود في المجمعات التجارية والأماكن العامة؛ بهدف تقديم الخدمات الإسعافية ورفع مستوى الوعي بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات الطارئة واستفاد منها 27.270 شخصاً.

وقد شاركت الفرق التطوعية للهلال الأحمر البالغ عددها 356 فرقة في تنفيذ نِقَاط الفرز البصري من خلال مبادرة "الجمعة يوماً للتطوع" ونقاط الفرز للمرافق العامة والدوائر الحكومية والخاصة لزيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وفرت الهيئة خلال العام الماضي (119) فرصة تطوعية بمنطقة حائل عبر منصتها للتطوع.

وعلى صعيد الخدمات التطوعية الإسعافية؛ تلقت الفرق التطوعية 27.528 بلاغاً من خلال وجودها في المناسبات المجتمعية والأماكن العامة وجرى التعامل معها في الموقع، فيما تمكنت من نقل 258 حالة إلى المنشآت الصحية لاستكمال الإجراءات العلاجية في المستشفى.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء، أن الهيئة تسعى لتقديم الدعم والتطوير للمتطوعين والمتطوعات وتوفير البرامج التي تمكن من تقديم الخدمات التطوعية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، إيماناً منها بأهمية دور العمل التطوعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,907
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,499
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,642

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة