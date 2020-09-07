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أكثر من 8485 متدرباً ينخرطون في البرامج التدريبية بـ"تقنية جدة"

وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد والمطهرات

تستوعب الكلية التقنية بجدة أكثر من 8485 متدرباً في المجالات كافة وجميع المراحل والتخصصات بالكلية في سلاسة ومرونة عالية.

وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، استمرار العملية التدريبية لأكثر من 8485 متدرباً مع توافر الإجراءات الاحترازية الصحية كافة بتوفير الإرشادات اللازمة والمعقمات والكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم الأجهزة والمعدات قبل وبعد استخدامها من قِبل المتدربين، وتخصيص نقاط للفحص والتوزيع ونشر محتوى توعوي في الممرات وقاعات وورش التدريب وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبيّن السريعي، أن آلية التدريب عن بُعد للمقررات النظرية عبر منصة البلاك بورد للتدريب عن بُعد، أما المقررات العملية فهي حضوري في المعامل والورش مع تطبيق التباعد الجسدي والاحترازات الصحية.

يُذكر أن التخصصات المتاحة بالكلية، هي: قسم التقنية الإدارية، ويشمل تخصصات التسويق، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، وقسم التقنية الكهربائية: ويشمل تحصص القوى الكهربائية وقسم التقنية المدنية والمعمارية: ويشمل تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية، وقسم تقنية الفندقة والسياحة: ويشمل تخصصي إدارة الفنادق والسفر والسياحة، وقسم التقنية الميكانيكية: ويشمل تخصصي التبريد والتكييف وتقنية الإنتاج، وقسم ميكانيكا السيارات، وقسم الصحة والسلامة المهنية.

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أكثر من 8485 متدرباً ينخرطون في البرامج التدريبية بـ"تقنية جدة"
سبق

تستوعب الكلية التقنية بجدة أكثر من 8485 متدرباً في المجالات كافة وجميع المراحل والتخصصات بالكلية في سلاسة ومرونة عالية.

وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، استمرار العملية التدريبية لأكثر من 8485 متدرباً مع توافر الإجراءات الاحترازية الصحية كافة بتوفير الإرشادات اللازمة والمعقمات والكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم الأجهزة والمعدات قبل وبعد استخدامها من قِبل المتدربين، وتخصيص نقاط للفحص والتوزيع ونشر محتوى توعوي في الممرات وقاعات وورش التدريب وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبيّن السريعي، أن آلية التدريب عن بُعد للمقررات النظرية عبر منصة البلاك بورد للتدريب عن بُعد، أما المقررات العملية فهي حضوري في المعامل والورش مع تطبيق التباعد الجسدي والاحترازات الصحية.

يُذكر أن التخصصات المتاحة بالكلية، هي: قسم التقنية الإدارية، ويشمل تخصصات التسويق، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، وقسم التقنية الكهربائية: ويشمل تحصص القوى الكهربائية وقسم التقنية المدنية والمعمارية: ويشمل تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية، وقسم تقنية الفندقة والسياحة: ويشمل تخصصي إدارة الفنادق والسفر والسياحة، وقسم التقنية الميكانيكية: ويشمل تخصصي التبريد والتكييف وتقنية الإنتاج، وقسم ميكانيكا السيارات، وقسم الصحة والسلامة المهنية.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
12:36 PM

أكثر من 8485 متدرباً ينخرطون في البرامج التدريبية بـ"تقنية جدة"

وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد والمطهرات

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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تستوعب الكلية التقنية بجدة أكثر من 8485 متدرباً في المجالات كافة وجميع المراحل والتخصصات بالكلية في سلاسة ومرونة عالية.

وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، استمرار العملية التدريبية لأكثر من 8485 متدرباً مع توافر الإجراءات الاحترازية الصحية كافة بتوفير الإرشادات اللازمة والمعقمات والكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم الأجهزة والمعدات قبل وبعد استخدامها من قِبل المتدربين، وتخصيص نقاط للفحص والتوزيع ونشر محتوى توعوي في الممرات وقاعات وورش التدريب وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبيّن السريعي، أن آلية التدريب عن بُعد للمقررات النظرية عبر منصة البلاك بورد للتدريب عن بُعد، أما المقررات العملية فهي حضوري في المعامل والورش مع تطبيق التباعد الجسدي والاحترازات الصحية.

يُذكر أن التخصصات المتاحة بالكلية، هي: قسم التقنية الإدارية، ويشمل تخصصات التسويق، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، وقسم التقنية الكهربائية: ويشمل تحصص القوى الكهربائية وقسم التقنية المدنية والمعمارية: ويشمل تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية، وقسم تقنية الفندقة والسياحة: ويشمل تخصصي إدارة الفنادق والسفر والسياحة، وقسم التقنية الميكانيكية: ويشمل تخصصي التبريد والتكييف وتقنية الإنتاج، وقسم ميكانيكا السيارات، وقسم الصحة والسلامة المهنية.

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