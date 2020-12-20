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"الصحة": تسجيل 162 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

هذه الدول تعلق رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا

انضمت الكويت إلى إيطاليا وهولندا وبلجيكا في حظر السفر بينها وبين بريطانيا بسبب المخاوف من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في جنوبي إنجلترا.
فقد أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنه بناءً على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت.

كما تشير تقارير إعلامية إن فرنسا وألمانيا وإسرائيل في طريقها إلى اتخاذ خطوات مماثلة بحظر السفر من وإلى بريطانيا.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت بالأمس تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي إنجلترا بسبب الزيادة الكبيرة بالإصابات بكورونا وهو ما أرجعه خبراء إلى أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار.

الكويت حظر السفر

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هذه الدول تعلق رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا
سبق

انضمت الكويت إلى إيطاليا وهولندا وبلجيكا في حظر السفر بينها وبين بريطانيا بسبب المخاوف من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في جنوبي إنجلترا.
فقد أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنه بناءً على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت.

كما تشير تقارير إعلامية إن فرنسا وألمانيا وإسرائيل في طريقها إلى اتخاذ خطوات مماثلة بحظر السفر من وإلى بريطانيا.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت بالأمس تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي إنجلترا بسبب الزيادة الكبيرة بالإصابات بكورونا وهو ما أرجعه خبراء إلى أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
06:32 PM

هذه الدول تعلق رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
2,214

انضمت الكويت إلى إيطاليا وهولندا وبلجيكا في حظر السفر بينها وبين بريطانيا بسبب المخاوف من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في جنوبي إنجلترا.
فقد أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنه بناءً على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت.

كما تشير تقارير إعلامية إن فرنسا وألمانيا وإسرائيل في طريقها إلى اتخاذ خطوات مماثلة بحظر السفر من وإلى بريطانيا.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت بالأمس تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي إنجلترا بسبب الزيادة الكبيرة بالإصابات بكورونا وهو ما أرجعه خبراء إلى أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار.

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