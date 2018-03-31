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عملية الـ 4 ساعات تنهي معاناة مريضة من انسداد معوي في مكة

تُعد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بمستشفى الملك فيصل

تمكّن فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك فيصل عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة؛ بفضل الله، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر في العقد الثاني من العمر عبارة عن انسداد معوي أدى إلى إمساك مزمن وفقدان للوزن بشكل ملحوظ؛ وذلك باستئصال تدلي القولون الأيسر والمستعرض بالجراحة المنظارية.

واستغرقت العملية أربع ساعات ونصف الساعة حيث تم تخدير المريضة تخديراً كاملاً وتم استئصال ما يقارب خمسة وسبعين سنتيمتراً،، وتكللت العملية بالنجاح وتتمتع المريضة بصحة جيدة، ولله الحمد.

وأكد الدكتور أيمن أربعين رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها التي يتم اجراؤها بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة.

فريق طبي مستشفى الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عملية الـ 4 ساعات تنهي معاناة مريضة من انسداد معوي في مكة
سبق

تمكّن فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك فيصل عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة؛ بفضل الله، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر في العقد الثاني من العمر عبارة عن انسداد معوي أدى إلى إمساك مزمن وفقدان للوزن بشكل ملحوظ؛ وذلك باستئصال تدلي القولون الأيسر والمستعرض بالجراحة المنظارية.

واستغرقت العملية أربع ساعات ونصف الساعة حيث تم تخدير المريضة تخديراً كاملاً وتم استئصال ما يقارب خمسة وسبعين سنتيمتراً،، وتكللت العملية بالنجاح وتتمتع المريضة بصحة جيدة، ولله الحمد.

وأكد الدكتور أيمن أربعين رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها التي يتم اجراؤها بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:32 PM

عملية الـ 4 ساعات تنهي معاناة مريضة من انسداد معوي في مكة

تُعد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بمستشفى الملك فيصل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تمكّن فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك فيصل عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة؛ بفضل الله، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر في العقد الثاني من العمر عبارة عن انسداد معوي أدى إلى إمساك مزمن وفقدان للوزن بشكل ملحوظ؛ وذلك باستئصال تدلي القولون الأيسر والمستعرض بالجراحة المنظارية.

واستغرقت العملية أربع ساعات ونصف الساعة حيث تم تخدير المريضة تخديراً كاملاً وتم استئصال ما يقارب خمسة وسبعين سنتيمتراً،، وتكللت العملية بالنجاح وتتمتع المريضة بصحة جيدة، ولله الحمد.

وأكد الدكتور أيمن أربعين رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها التي يتم اجراؤها بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة.

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