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الشؤون التطويرية النسائية تعلن اكتمال استعداداتها لاستقبال قاصدات البيت الحرام

لضمان تأدية شعائرهن بسلاسة وفي بيئة آمنة وصحية

أعلنت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام إنهاء كافة الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام خلال موسم الحج للعام الجاري ١٤٤٢هـ.

وفي هذا الشأن أشارت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن الوكالة التطويرية والوكالات المساعدة والإدارات الميدانية والإدارية التابعة لها تسير بخطى ثابتة وواثقة من خلال ما تم رسمه من خطط تطويرية وبرامج ومبادرات رائدة وورش عمل دورية مع الجهات المشاركة، للإسهام وبشكل فاعل في تحسين مخرجات الأعمال والخدمات، مع الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية بما يراعي سلامة قاصدات بيت الله الحرام ليؤدين شعائرهن وسط بيئة صحية متكاملة وأجواء روحانية آمنة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر تمثلت بعض تلك الاستعدادات في تجهيز المصليات وتنظيمها لتفويج القاصدات إليها مع تحقيق التباعد ومضاعفة مرات تعقيمها وتكثيف عدد الموظفات على الأبواب وفي الممرات والساحات، وذلك لتنظيم وتسهيل دخول القاصدات وتهيئة مصليات ذوات الإعاقة لاستقبال الفئات المستهدفة، وتقديم كافة الخدمات لهن والمتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمعالجة الملاحظات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

والجدير بالذكر أن الجهود المبذولة من قبل الوكالة التطويرية للشؤون النسائية والمنفذة بحرفية عالية تأتي بتوجيهات سديدة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رغبةً للوصول إلى حج متميز تُراعى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية.

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشؤون التطويرية النسائية تعلن اكتمال استعداداتها لاستقبال قاصدات البيت الحرام
سبق

أعلنت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام إنهاء كافة الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام خلال موسم الحج للعام الجاري ١٤٤٢هـ.

وفي هذا الشأن أشارت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن الوكالة التطويرية والوكالات المساعدة والإدارات الميدانية والإدارية التابعة لها تسير بخطى ثابتة وواثقة من خلال ما تم رسمه من خطط تطويرية وبرامج ومبادرات رائدة وورش عمل دورية مع الجهات المشاركة، للإسهام وبشكل فاعل في تحسين مخرجات الأعمال والخدمات، مع الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية بما يراعي سلامة قاصدات بيت الله الحرام ليؤدين شعائرهن وسط بيئة صحية متكاملة وأجواء روحانية آمنة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر تمثلت بعض تلك الاستعدادات في تجهيز المصليات وتنظيمها لتفويج القاصدات إليها مع تحقيق التباعد ومضاعفة مرات تعقيمها وتكثيف عدد الموظفات على الأبواب وفي الممرات والساحات، وذلك لتنظيم وتسهيل دخول القاصدات وتهيئة مصليات ذوات الإعاقة لاستقبال الفئات المستهدفة، وتقديم كافة الخدمات لهن والمتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمعالجة الملاحظات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

والجدير بالذكر أن الجهود المبذولة من قبل الوكالة التطويرية للشؤون النسائية والمنفذة بحرفية عالية تأتي بتوجيهات سديدة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رغبةً للوصول إلى حج متميز تُراعى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
11:16 PM

الشؤون التطويرية النسائية تعلن اكتمال استعداداتها لاستقبال قاصدات البيت الحرام

لضمان تأدية شعائرهن بسلاسة وفي بيئة آمنة وصحية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلنت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام إنهاء كافة الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام خلال موسم الحج للعام الجاري ١٤٤٢هـ.

وفي هذا الشأن أشارت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن الوكالة التطويرية والوكالات المساعدة والإدارات الميدانية والإدارية التابعة لها تسير بخطى ثابتة وواثقة من خلال ما تم رسمه من خطط تطويرية وبرامج ومبادرات رائدة وورش عمل دورية مع الجهات المشاركة، للإسهام وبشكل فاعل في تحسين مخرجات الأعمال والخدمات، مع الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية بما يراعي سلامة قاصدات بيت الله الحرام ليؤدين شعائرهن وسط بيئة صحية متكاملة وأجواء روحانية آمنة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر تمثلت بعض تلك الاستعدادات في تجهيز المصليات وتنظيمها لتفويج القاصدات إليها مع تحقيق التباعد ومضاعفة مرات تعقيمها وتكثيف عدد الموظفات على الأبواب وفي الممرات والساحات، وذلك لتنظيم وتسهيل دخول القاصدات وتهيئة مصليات ذوات الإعاقة لاستقبال الفئات المستهدفة، وتقديم كافة الخدمات لهن والمتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمعالجة الملاحظات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

والجدير بالذكر أن الجهود المبذولة من قبل الوكالة التطويرية للشؤون النسائية والمنفذة بحرفية عالية تأتي بتوجيهات سديدة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رغبةً للوصول إلى حج متميز تُراعى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية.

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