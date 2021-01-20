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"يوتيوب" يحظر ترامب لأسبوع ثانٍ بسبب مخاوف من العنف خلال تنصيب بايدن

من المقرر أن يُخلي البيت الأبيض الأربعاء مع تولي الرئيس المنتخب منصبه

أعلنت شركة "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت"، أنها ستمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته في "يوتيوب" لمدة أسبوع إضافي على الأقل.

وقالت "غوغل": "في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل؛ سيتم منع قناة دونالد جيه ترامب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة أسبوع إضافي، وكما ذكرنا سالفًا سيستمر وقف التعليقات من القناة إلى أجل غير مسمى".

ومنع موقع "يوتيوب" ترامب من نشر مقاطع مصورة قبل أسبوع بسبب انتهاك السياسات المتعلقة بالمحتوى، قائلًا: إن "التعليق لمدة سبعة أيام أخرى عقوبة مطلوبة" وفق "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يخلي ترامب البيت الأبيض الأربعاء مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه؛ وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس، مع بدء جلسة التصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن بالانتخابات.

دونالد ترامب

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"يوتيوب" يحظر ترامب لأسبوع ثانٍ بسبب مخاوف من العنف خلال تنصيب بايدن
سبق

أعلنت شركة "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت"، أنها ستمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته في "يوتيوب" لمدة أسبوع إضافي على الأقل.

وقالت "غوغل": "في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل؛ سيتم منع قناة دونالد جيه ترامب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة أسبوع إضافي، وكما ذكرنا سالفًا سيستمر وقف التعليقات من القناة إلى أجل غير مسمى".

ومنع موقع "يوتيوب" ترامب من نشر مقاطع مصورة قبل أسبوع بسبب انتهاك السياسات المتعلقة بالمحتوى، قائلًا: إن "التعليق لمدة سبعة أيام أخرى عقوبة مطلوبة" وفق "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يخلي ترامب البيت الأبيض الأربعاء مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه؛ وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس، مع بدء جلسة التصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن بالانتخابات.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
08:31 AM

"يوتيوب" يحظر ترامب لأسبوع ثانٍ بسبب مخاوف من العنف خلال تنصيب بايدن

من المقرر أن يُخلي البيت الأبيض الأربعاء مع تولي الرئيس المنتخب منصبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت"، أنها ستمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته في "يوتيوب" لمدة أسبوع إضافي على الأقل.

وقالت "غوغل": "في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل؛ سيتم منع قناة دونالد جيه ترامب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة أسبوع إضافي، وكما ذكرنا سالفًا سيستمر وقف التعليقات من القناة إلى أجل غير مسمى".

ومنع موقع "يوتيوب" ترامب من نشر مقاطع مصورة قبل أسبوع بسبب انتهاك السياسات المتعلقة بالمحتوى، قائلًا: إن "التعليق لمدة سبعة أيام أخرى عقوبة مطلوبة" وفق "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يخلي ترامب البيت الأبيض الأربعاء مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه؛ وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس، مع بدء جلسة التصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن بالانتخابات.

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