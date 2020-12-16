النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حواء القرني": الاهتمام بقطاع التعليم يبني الإنسان ومستقبل الوطن

نوهت بمؤشرات الميزانية الطموحة لتنفيذ المشاريع التنموية

اعتبرت الكاتبة الصحفية الدكتورة حواء القرني، أن قمة الاهتمام تتمثل في الرعاية والعناية الكبيرة التي توليها القيادة الحكيمة لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، رافعة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاهما الله- وذلك بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد المالي القادم (1442 / 1443هـ)، الموافق (2021 ميلادي) والتي استحوذ فيها قطاعا التعليم والصحة على مخصصات كبيرة، تؤكد مدى حرص القيادة على مستقبل الوطن الذي يتمثل في بناء الإنسان وتوفير التعليم المتطور له ورعايته صحيًّا.


ونوهت "القرني" إلى مؤشرات الميزانية التي حملت بشريات كبيرة، ووصفتها بالميزانية الطموحة التي ركزت على الإنفاق على البرامج التنموية وعلى رأسها خدمات البنيات التحتية والرعاية الصحية.


وقالت: "هذا يدل على الاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، بجانب اشتمالها على تنفيذ كبرى المشاريع التنموية؛ مما يؤكد حرص القيادة على تعزيز استدامة التنمية، والاستمرار في إنجاز مشاريع البنيات التحتية لخدمة المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له".


وأضافت: "البرامج التنموية والمشاريع الضخمة التي تضمنتها الميزانية سوف تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، والاهتمام بكافة شرائح المجتمع، وهذا بدوره أكبر دليل على اهتمام القيادة الحكيمة بمستقبل المملكة وأجيالها المتعاقبة؛لذا لا غرابة من التلاحم الذي نجده ما بين الشعب وقيادته الرشيدة".

الكاتبة الصحفية الدكتورة حواء القرني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حواء القرني": الاهتمام بقطاع التعليم يبني الإنسان ومستقبل الوطن
سبق

اعتبرت الكاتبة الصحفية الدكتورة حواء القرني، أن قمة الاهتمام تتمثل في الرعاية والعناية الكبيرة التي توليها القيادة الحكيمة لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، رافعة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاهما الله- وذلك بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد المالي القادم (1442 / 1443هـ)، الموافق (2021 ميلادي) والتي استحوذ فيها قطاعا التعليم والصحة على مخصصات كبيرة، تؤكد مدى حرص القيادة على مستقبل الوطن الذي يتمثل في بناء الإنسان وتوفير التعليم المتطور له ورعايته صحيًّا.


ونوهت "القرني" إلى مؤشرات الميزانية التي حملت بشريات كبيرة، ووصفتها بالميزانية الطموحة التي ركزت على الإنفاق على البرامج التنموية وعلى رأسها خدمات البنيات التحتية والرعاية الصحية.


وقالت: "هذا يدل على الاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، بجانب اشتمالها على تنفيذ كبرى المشاريع التنموية؛ مما يؤكد حرص القيادة على تعزيز استدامة التنمية، والاستمرار في إنجاز مشاريع البنيات التحتية لخدمة المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له".


وأضافت: "البرامج التنموية والمشاريع الضخمة التي تضمنتها الميزانية سوف تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، والاهتمام بكافة شرائح المجتمع، وهذا بدوره أكبر دليل على اهتمام القيادة الحكيمة بمستقبل المملكة وأجيالها المتعاقبة؛لذا لا غرابة من التلاحم الذي نجده ما بين الشعب وقيادته الرشيدة".

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
05:03 PM

"حواء القرني": الاهتمام بقطاع التعليم يبني الإنسان ومستقبل الوطن

نوهت بمؤشرات الميزانية الطموحة لتنفيذ المشاريع التنموية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
152

اعتبرت الكاتبة الصحفية الدكتورة حواء القرني، أن قمة الاهتمام تتمثل في الرعاية والعناية الكبيرة التي توليها القيادة الحكيمة لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، رافعة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاهما الله- وذلك بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد المالي القادم (1442 / 1443هـ)، الموافق (2021 ميلادي) والتي استحوذ فيها قطاعا التعليم والصحة على مخصصات كبيرة، تؤكد مدى حرص القيادة على مستقبل الوطن الذي يتمثل في بناء الإنسان وتوفير التعليم المتطور له ورعايته صحيًّا.


ونوهت "القرني" إلى مؤشرات الميزانية التي حملت بشريات كبيرة، ووصفتها بالميزانية الطموحة التي ركزت على الإنفاق على البرامج التنموية وعلى رأسها خدمات البنيات التحتية والرعاية الصحية.


وقالت: "هذا يدل على الاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، بجانب اشتمالها على تنفيذ كبرى المشاريع التنموية؛ مما يؤكد حرص القيادة على تعزيز استدامة التنمية، والاستمرار في إنجاز مشاريع البنيات التحتية لخدمة المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له".


وأضافت: "البرامج التنموية والمشاريع الضخمة التي تضمنتها الميزانية سوف تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، والاهتمام بكافة شرائح المجتمع، وهذا بدوره أكبر دليل على اهتمام القيادة الحكيمة بمستقبل المملكة وأجيالها المتعاقبة؛لذا لا غرابة من التلاحم الذي نجده ما بين الشعب وقيادته الرشيدة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,637
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,584
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,075

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة