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بداية من الغد.. 5 مناطق تتأثر بإعصار شاهين بصورة غير مباشرة

يضرب شواطئ عمّان ويتسبب في هطول أمطار رعدية

أكد المركز الوطني للأرصاد أن خمس مناطق سعودية ستتأثر بدءاً من يوم غد الاثنين، وبشكل غير مباشر بإعصار شاهين، والذي يضرب شواطئ عمّان؛ وهي: الشرقية، ‏الرياض، ‏عسير، ‏نجران، مكة.

وتفصيلاً، قال المركز الوطني للارصاد إن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية في بحر عمان، حيث يتوقع تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبا بزخات من البر ورياح هابطة (تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ س) وتؤدي إلى إثارة الغبار.

وأوضح المركز أن تأثيرها يبدأ يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوى، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم، ليلى)، ومن ثم على (وادي الدواسر، السليل) وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويتوقع أن تتأثر الأجزاء الشرقية لمنطقة عسير (بيشة، تثليث)، وأجزاء من منطقة نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة). وشق مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الخرمة، رنية، تربة، ظلم، المويه) بأمطار متوسطة في مجملها يومي الأربعاء والخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بداية من الغد.. 5 مناطق تتأثر بإعصار شاهين بصورة غير مباشرة
سبق

أكد المركز الوطني للأرصاد أن خمس مناطق سعودية ستتأثر بدءاً من يوم غد الاثنين، وبشكل غير مباشر بإعصار شاهين، والذي يضرب شواطئ عمّان؛ وهي: الشرقية، ‏الرياض، ‏عسير، ‏نجران، مكة.

وتفصيلاً، قال المركز الوطني للارصاد إن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية في بحر عمان، حيث يتوقع تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبا بزخات من البر ورياح هابطة (تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ س) وتؤدي إلى إثارة الغبار.

وأوضح المركز أن تأثيرها يبدأ يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوى، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم، ليلى)، ومن ثم على (وادي الدواسر، السليل) وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويتوقع أن تتأثر الأجزاء الشرقية لمنطقة عسير (بيشة، تثليث)، وأجزاء من منطقة نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة). وشق مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الخرمة، رنية، تربة، ظلم، المويه) بأمطار متوسطة في مجملها يومي الأربعاء والخميس.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
03:50 PM

بداية من الغد.. 5 مناطق تتأثر بإعصار شاهين بصورة غير مباشرة

يضرب شواطئ عمّان ويتسبب في هطول أمطار رعدية

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قاسم الخبراني - جازان
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أكد المركز الوطني للأرصاد أن خمس مناطق سعودية ستتأثر بدءاً من يوم غد الاثنين، وبشكل غير مباشر بإعصار شاهين، والذي يضرب شواطئ عمّان؛ وهي: الشرقية، ‏الرياض، ‏عسير، ‏نجران، مكة.

وتفصيلاً، قال المركز الوطني للارصاد إن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية في بحر عمان، حيث يتوقع تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبا بزخات من البر ورياح هابطة (تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ س) وتؤدي إلى إثارة الغبار.

وأوضح المركز أن تأثيرها يبدأ يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوى، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم، ليلى)، ومن ثم على (وادي الدواسر، السليل) وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويتوقع أن تتأثر الأجزاء الشرقية لمنطقة عسير (بيشة، تثليث)، وأجزاء من منطقة نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة). وشق مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الخرمة، رنية، تربة، ظلم، المويه) بأمطار متوسطة في مجملها يومي الأربعاء والخميس.

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