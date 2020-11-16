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"الحبوب" تُرسي الدفعة السابعة من الشعير.. 3 شركات عالمية تَقَدّمت بأقل الأسعار

من مناشئ "الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبحر الأسود والأمريكتين" باستثناء كندا

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (730.000) طنًّا من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والبحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)"، تمثل الدفعة السابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه جرت دعوة 25 شركة عالمية متخصصة ومؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على ثلاث شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وبيّن أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر، بواقع 8 شحنات، كميتها 480.000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع أربع شحنات كميتها 250.000 طن؛ وذلك للتوريد خلال الفترة "يناير- فبراير2021م".

وأفاد المهندس الفارس، أنه بترسية هذه الدفعة الأخيرة لهذا العام؛ تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو 5.8 ملايين طن خلال العام 2020م؛ وذلك في إطار تلبية احتياجات مربي الماشية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد؛ استعدادًا لتولي القطاع الخاص مهمة استيراد الشعير؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وتوجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وبيّن أن المؤسسة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص؛ لتسهيل مهمة استيراده للشعير من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيتم إطلاقها قريبًا.

يُذكر أن أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة متاحة في الموقع الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تُرسي الدفعة السابعة من الشعير.. 3 شركات عالمية تَقَدّمت بأقل الأسعار
سبق

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (730.000) طنًّا من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والبحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)"، تمثل الدفعة السابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه جرت دعوة 25 شركة عالمية متخصصة ومؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على ثلاث شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وبيّن أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر، بواقع 8 شحنات، كميتها 480.000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع أربع شحنات كميتها 250.000 طن؛ وذلك للتوريد خلال الفترة "يناير- فبراير2021م".

وأفاد المهندس الفارس، أنه بترسية هذه الدفعة الأخيرة لهذا العام؛ تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو 5.8 ملايين طن خلال العام 2020م؛ وذلك في إطار تلبية احتياجات مربي الماشية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد؛ استعدادًا لتولي القطاع الخاص مهمة استيراد الشعير؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وتوجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وبيّن أن المؤسسة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص؛ لتسهيل مهمة استيراده للشعير من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيتم إطلاقها قريبًا.

يُذكر أن أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة متاحة في الموقع الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
11:00 AM

"الحبوب" تُرسي الدفعة السابعة من الشعير.. 3 شركات عالمية تَقَدّمت بأقل الأسعار

من مناشئ "الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبحر الأسود والأمريكتين" باستثناء كندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (730.000) طنًّا من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والبحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)"، تمثل الدفعة السابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه جرت دعوة 25 شركة عالمية متخصصة ومؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على ثلاث شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وبيّن أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر، بواقع 8 شحنات، كميتها 480.000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع أربع شحنات كميتها 250.000 طن؛ وذلك للتوريد خلال الفترة "يناير- فبراير2021م".

وأفاد المهندس الفارس، أنه بترسية هذه الدفعة الأخيرة لهذا العام؛ تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو 5.8 ملايين طن خلال العام 2020م؛ وذلك في إطار تلبية احتياجات مربي الماشية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد؛ استعدادًا لتولي القطاع الخاص مهمة استيراد الشعير؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وتوجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وبيّن أن المؤسسة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص؛ لتسهيل مهمة استيراده للشعير من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيتم إطلاقها قريبًا.

يُذكر أن أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة متاحة في الموقع الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

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