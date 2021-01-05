"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين

أعلن المرور السعودي، القبضَ على قائد مركبة بجدة، مارَسَ التفحيط واصطدم بمركبتين أخريين.
وقال المرور عبر حسابه على "تويتر": سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.
أعلن المرور السعودي، القبضَ على قائد مركبة بجدة، مارَسَ التفحيط واصطدم بمركبتين أخريين.
وقال المرور عبر حسابه على "تويتر": سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.
أعلن المرور السعودي، القبضَ على قائد مركبة بجدة، مارَسَ التفحيط واصطدم بمركبتين أخريين.
وقال المرور عبر حسابه على "تويتر": سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.
أعلن المرور السعودي، القبضَ على قائد مركبة بجدة، مارَسَ التفحيط واصطدم بمركبتين أخريين.
وقال المرور عبر حسابه على "تويتر": سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.