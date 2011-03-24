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البرازيل تغرم شركة "أبل" 1.9 مليون دولار

حماية المستهلك تحركت بعد بيع الهواتف بلا شاحن

قالت وسائل إعلام، إن السلطات البرازيلية قامت بتغريم شركة أبل الأمريكية لبيعها هواتف ذكية من دون تضمينها جهاز الشحن.

قالت صحيفة Poder 360 " الإلكترونية، إن إدارة حماية المستهلك في ساو باولو البرازيلية قد فرضت غرامة على الشركة الأمريكية مقدارها 1.9 مليون دولار (10.5 مليون ريال).

ولفتت الإدارة البرازيلية المختصة إلى أنها استجابت بذلك لشكاوى مشتري هواتف iPhone الذكية، الغاضبين من عدم وجود شاحن في علب الأجهزة.

وأفيد بأنه بعد تسجيل شكاوى المستهلكين، طلبت الهيئة المنظمة تفسيرا للموقف من شركة أبل، إلا أن الشركة لم ترد.

علاوة على ذلك، اتهمت الإدارة البرازيلية المختصة شركة أبل بالدعاية غير النزيهة، حيث أكدت في مقطع الفيديو الخاص بجهاز iPhone 11 Pro بأنه مقاوم للغبار ورذاذ الماء، مظهرة صورة لهاتف ذكي يتدفق الماء من جانبيه.

وجرى في نفس الوقت في مقطع الفيديو الإشهاري الإشارة بحروف صغيرة إلى أن هذه الظاهرة ليست دائمة، وقد تنخفض قابلية اختراق الأداة بمرور الوقت.

وأشارت وكالة الأنباء الفدرالية إلى أن ضمان الشركة المصنعة، إضافة إلى ما سبق لا يغطي التلف الناجم عن تسرب الرطوبة إلى داخل الجهاز.

ونقلت قناة تلفزيون 360 عن فرناندو كيبز، المدير التنفيذي للهيئة البرازيلية المختصة قوله: "يجب أن تعي أبل أن البرازيل لديها قوانين ومؤسسات قوية لحماية المستهلك. ويجب على الشركة احترام هذه القوانين وهذه المؤسسات".

وأضاف المسؤول البرازيلي أن شركة أبل يمكنها استئناف الغرامة المفروضة عليها في المحكمة، حيث سيتوجب عليها أيضا تفسير تصرفاتها.

يشار إلى أن شركة أبل كانت أعلنت أن العلبة التي تحتوي على جهاز iPhone 12 لن يكون فيها شاحن وسماعات سلكية بسبب مخاوف بيئية، مضيفة أن مثل هذه الأدوات الناقصة يمكن شراؤها من المتجر في عبوة منفصلة.

وكانت إدارة حماية المستهلك في ساو باولو قد أمرت شركة أبل الأمريكية في 2 ديسمبر 2020 بإعادة أجهزة الشحن إلى عبوات iPhone الجديدة، مشيرة إلى أن مصدر الطاقة مكون مهم، وبيع الهواتف الذكية بدونها يعد انتهاكا للقوانين المحلية.

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البرازيل تغرم شركة "أبل" 1.9 مليون دولار
سبق

قالت وسائل إعلام، إن السلطات البرازيلية قامت بتغريم شركة أبل الأمريكية لبيعها هواتف ذكية من دون تضمينها جهاز الشحن.

قالت صحيفة Poder 360 " الإلكترونية، إن إدارة حماية المستهلك في ساو باولو البرازيلية قد فرضت غرامة على الشركة الأمريكية مقدارها 1.9 مليون دولار (10.5 مليون ريال).

ولفتت الإدارة البرازيلية المختصة إلى أنها استجابت بذلك لشكاوى مشتري هواتف iPhone الذكية، الغاضبين من عدم وجود شاحن في علب الأجهزة.

وأفيد بأنه بعد تسجيل شكاوى المستهلكين، طلبت الهيئة المنظمة تفسيرا للموقف من شركة أبل، إلا أن الشركة لم ترد.

علاوة على ذلك، اتهمت الإدارة البرازيلية المختصة شركة أبل بالدعاية غير النزيهة، حيث أكدت في مقطع الفيديو الخاص بجهاز iPhone 11 Pro بأنه مقاوم للغبار ورذاذ الماء، مظهرة صورة لهاتف ذكي يتدفق الماء من جانبيه.

وجرى في نفس الوقت في مقطع الفيديو الإشهاري الإشارة بحروف صغيرة إلى أن هذه الظاهرة ليست دائمة، وقد تنخفض قابلية اختراق الأداة بمرور الوقت.

وأشارت وكالة الأنباء الفدرالية إلى أن ضمان الشركة المصنعة، إضافة إلى ما سبق لا يغطي التلف الناجم عن تسرب الرطوبة إلى داخل الجهاز.

ونقلت قناة تلفزيون 360 عن فرناندو كيبز، المدير التنفيذي للهيئة البرازيلية المختصة قوله: "يجب أن تعي أبل أن البرازيل لديها قوانين ومؤسسات قوية لحماية المستهلك. ويجب على الشركة احترام هذه القوانين وهذه المؤسسات".

وأضاف المسؤول البرازيلي أن شركة أبل يمكنها استئناف الغرامة المفروضة عليها في المحكمة، حيث سيتوجب عليها أيضا تفسير تصرفاتها.

يشار إلى أن شركة أبل كانت أعلنت أن العلبة التي تحتوي على جهاز iPhone 12 لن يكون فيها شاحن وسماعات سلكية بسبب مخاوف بيئية، مضيفة أن مثل هذه الأدوات الناقصة يمكن شراؤها من المتجر في عبوة منفصلة.

وكانت إدارة حماية المستهلك في ساو باولو قد أمرت شركة أبل الأمريكية في 2 ديسمبر 2020 بإعادة أجهزة الشحن إلى عبوات iPhone الجديدة، مشيرة إلى أن مصدر الطاقة مكون مهم، وبيع الهواتف الذكية بدونها يعد انتهاكا للقوانين المحلية.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
05:58 PM

البرازيل تغرم شركة "أبل" 1.9 مليون دولار

حماية المستهلك تحركت بعد بيع الهواتف بلا شاحن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام، إن السلطات البرازيلية قامت بتغريم شركة أبل الأمريكية لبيعها هواتف ذكية من دون تضمينها جهاز الشحن.

قالت صحيفة Poder 360 " الإلكترونية، إن إدارة حماية المستهلك في ساو باولو البرازيلية قد فرضت غرامة على الشركة الأمريكية مقدارها 1.9 مليون دولار (10.5 مليون ريال).

ولفتت الإدارة البرازيلية المختصة إلى أنها استجابت بذلك لشكاوى مشتري هواتف iPhone الذكية، الغاضبين من عدم وجود شاحن في علب الأجهزة.

وأفيد بأنه بعد تسجيل شكاوى المستهلكين، طلبت الهيئة المنظمة تفسيرا للموقف من شركة أبل، إلا أن الشركة لم ترد.

علاوة على ذلك، اتهمت الإدارة البرازيلية المختصة شركة أبل بالدعاية غير النزيهة، حيث أكدت في مقطع الفيديو الخاص بجهاز iPhone 11 Pro بأنه مقاوم للغبار ورذاذ الماء، مظهرة صورة لهاتف ذكي يتدفق الماء من جانبيه.

وجرى في نفس الوقت في مقطع الفيديو الإشهاري الإشارة بحروف صغيرة إلى أن هذه الظاهرة ليست دائمة، وقد تنخفض قابلية اختراق الأداة بمرور الوقت.

وأشارت وكالة الأنباء الفدرالية إلى أن ضمان الشركة المصنعة، إضافة إلى ما سبق لا يغطي التلف الناجم عن تسرب الرطوبة إلى داخل الجهاز.

ونقلت قناة تلفزيون 360 عن فرناندو كيبز، المدير التنفيذي للهيئة البرازيلية المختصة قوله: "يجب أن تعي أبل أن البرازيل لديها قوانين ومؤسسات قوية لحماية المستهلك. ويجب على الشركة احترام هذه القوانين وهذه المؤسسات".

وأضاف المسؤول البرازيلي أن شركة أبل يمكنها استئناف الغرامة المفروضة عليها في المحكمة، حيث سيتوجب عليها أيضا تفسير تصرفاتها.

يشار إلى أن شركة أبل كانت أعلنت أن العلبة التي تحتوي على جهاز iPhone 12 لن يكون فيها شاحن وسماعات سلكية بسبب مخاوف بيئية، مضيفة أن مثل هذه الأدوات الناقصة يمكن شراؤها من المتجر في عبوة منفصلة.

وكانت إدارة حماية المستهلك في ساو باولو قد أمرت شركة أبل الأمريكية في 2 ديسمبر 2020 بإعادة أجهزة الشحن إلى عبوات iPhone الجديدة، مشيرة إلى أن مصدر الطاقة مكون مهم، وبيع الهواتف الذكية بدونها يعد انتهاكا للقوانين المحلية.

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