"شرطة جازان" تقبض على مقيمين انتحلا صفة موظف حكومي وسلبا العمالة الوافدة

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، لانتحالهم صفة موظف حكومي وسلب العمالة الوافدة بمحافظة أبوعريش.

وأبان "حكمي" أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.