شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

دخلوا سكنه واعتدوا عليه بسلاح أبيض وسرقوا مقتنياته الشخصية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال، وتعقُّب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة بمحافظة جدة - بفضل الله - من القبض على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر؛ وذلك لارتكابهم جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، ودخول سكن أحد العمالة، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، وسرقة مقتنياته الشخصية.

وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.