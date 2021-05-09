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بأمر الملك.. تعيين سهيل أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين "سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي" محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

وفيما يأتي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ / 538

التاريخ: 27 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) بتاريخ 22 / 9 / 1442 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر الملك.. تعيين سهيل أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين "سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي" محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

وفيما يأتي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ / 538

التاريخ: 27 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) بتاريخ 22 / 9 / 1442 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
11:38 PM
اخر تعديل
09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
11:56 PM

بأمر الملك.. تعيين سهيل أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين "سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي" محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

وفيما يأتي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ / 538

التاريخ: 27 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) بتاريخ 22 / 9 / 1442 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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