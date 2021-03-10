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"الصمعاني" يبحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي مع السفير الفرنسي

اللقاء تناول الضمانات العدلية وهيكلة المحاكم والمشروعات التطويرية بالمملكة

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بويّ.

وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وفرنسا، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرّق "الصمعاني" خلال اللقاء إلى التنظيم القضائي والضمانات العدلية في المملكة، وهيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية العدلية.

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"الصمعاني" يبحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي مع السفير الفرنسي
سبق

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بويّ.

وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وفرنسا، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرّق "الصمعاني" خلال اللقاء إلى التنظيم القضائي والضمانات العدلية في المملكة، وهيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية العدلية.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:42 PM

"الصمعاني" يبحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي مع السفير الفرنسي

اللقاء تناول الضمانات العدلية وهيكلة المحاكم والمشروعات التطويرية بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بويّ.

وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وفرنسا، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرّق "الصمعاني" خلال اللقاء إلى التنظيم القضائي والضمانات العدلية في المملكة، وهيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية العدلية.

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